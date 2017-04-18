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18 апреля 2017, 18:15 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Горнолыжник Хорошилов вошел в состав сборной России на олимпийский сезон

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Победитель этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в слаломе и неоднократный призер этапов соревнования Александр Хорошилов вошел в состав сборной России на олимпийский сезон-2017/18. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников.

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«В основной состав на централизованную подготовку вошли по восемь мужчин и женщин, в том числе и Хорошилов», — сказал Мельников.

Централизованную подготовку к олимпийскому сезону будут проходить: Александр Хорошилов, Павел Трихичев, Александр Андриенко, Евгений Пясик, Семен Ефимов, Никита Алехин, Иван Кузнецов, Артем Бородайкин, Александра Прокопьева, Анастасия Романова, Кристина Крюкова, Анастасия Силантьева, Юлия Плешкова, Ксения Алопина, Екатерина Ткаченко и Рината Абдулкаюмова.

Заседание экспертного совета Минспорта признало выступление сборной России в прошедшем сезоне удовлетворительным. Хорошилов на чемпионате мира занял пятое место в слаломе.

Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) определила состав спортсменов, которые будут проходить централизованную подготовку в сборной России в сезоне-2017/18, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборных команд страны Татьяна Николаева.
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