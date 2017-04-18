ФГССР: Определен состав сборной России по горнолыжному спорту в олимпийском сезоне
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) определила состав спортсменов, которые будут проходить централизованную подготовку в сборной России в сезоне-2017/18, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборных команд страны Татьяна Николаева.
В понедельник экспертный совет министерства спорта РФ дал выступлению российских горнолыжников в сезоне-2016/17 удовлетворительную оценку.
«В список спортсменов на централизованную подготовку сезона-2017/18 вошли: (мужчины) тренировочная группа 1 — Хорошилов Александр, Трихичев Павел, Андриенко Александр, Пясик Евгений, Ефимов Семен, Алехин Никита; тренировочная группа 2 — Кузнецов Иван, Бородайкин Артем; (женщины) тренировочная группа 1 — Прокопьева Александра, Романова Анастасия, Крюкова Кристина, Силантьева Анастасия, Плешкова Юлия (подготовительный период); тренировочная группа 2 — Алопина Ксения, Ткаченко Екатерина, Абдулкаюмова Рината», — рассказала Николаева.
Как подтвердил президент ФГССР Леонид Мельников, данный состав утвержден тренерским советом и президиумом организации.
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