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18 апреля 2017, 15:57 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

ФГССР: Определен состав сборной России по горнолыжному спорту в олимпийском сезоне

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) определила состав спортсменов, которые будут проходить централизованную подготовку в сборной России в сезоне-2017/18, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник сборных команд страны Татьяна Николаева.

В понедельник экспертный совет министерства спорта РФ дал выступлению российских горнолыжников в сезоне-2016/17 удовлетворительную оценку.

«В список спортсменов на централизованную подготовку сезона-2017/18 вошли: (мужчины) тренировочная группа 1 — Хорошилов Александр, Трихичев Павел, Андриенко Александр, Пясик Евгений, Ефимов Семен, Алехин Никита; тренировочная группа 2 — Кузнецов Иван, Бородайкин Артем; (женщины) тренировочная группа 1 — Прокопьева Александра, Романова Анастасия, Крюкова Кристина, Силантьева Анастасия, Плешкова Юлия (подготовительный период); тренировочная группа 2 — Алопина Ксения, Ткаченко Екатерина, Абдулкаюмова Рината», — рассказала Николаева.

Как подтвердил президент ФГССР Леонид Мельников, данный состав утвержден тренерским советом и президиумом организации.
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительными результаты выступления сборной России по горнолыжному спорту в завершившемся сезоне. Об этом ТАСС сообщила старший тренер женской сборной России Анастасия Попкова.
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