Совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у российских горнолыжников
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительными результаты выступления сборной России по горнолыжному спорту в завершившемся сезоне. Об этом ТАСС сообщила старший тренер женской сборной России Анастасия Попкова.
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Заседание совета состоялось 17 апреля. «Итоги сезона признаны удовлетворительными, — сказала Попкова. — Члены экспертного совета отметили хорошую работу сборных команд страны в методическом плане. Никаких нареканий высказано не было».
По ее словам, кадровых перестановок в тренерском штабе национальных команд по итогам сезона произведено не будет.
На чемпионате мира, прошедшем в швейцарском
Также Хорошилов в минувшем сезоне трижды становился третьим в слаломе на этапах Кубка мира.
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