Шакирзянов и Рочева выиграли Авачинский лыжный марафон
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Петропавловске-Камчатском прошёл Авачинский лыжный марафон.
Победителями соревнований стали Рауль Шакирзянов и Ольга Рочева.
Лыжные гонки. Авачинский марафон. Петропавловск-Камчатский
60 км. Свободный стиль. Мужчины
1. Рауль Шакирзянов — 2:34.12,0.
2. Александр Уткин — +1,0.
3. Алексей Черноусов — +4,0.
4. Сергей Турышев — +9,0.
5. Дмитрий Дербин — +15,0.
Женщины
1. Ольга Рочева — 2:49.14,0.
2. Марина Черноусова — +9,0.
3. Наталья Зернова — +4.01,0.
4. Ксения Малёванная — +6.39,0.
5. Вера Огарко — +8.41,0.
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