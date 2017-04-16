Фристайлистка Комиссарова, сломавшая позвоночник на Играх в Сочи, стала мамой

Нет в Беларуси другого вида спорта, где наши спортсмены брали бы олимпийские медали столь регулярно. Здесь не сетуют на то, что зимой мало снега, что недостаточно получают детские тренеры, что молодежь, мол, стала другой — не хочет работать, а подавай ей все да сразу!