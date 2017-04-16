Фристайлистка Комиссарова, сломавшая позвоночник на Играх в Сочи, стала мамой
Член сборной России по фристайлу в дисциплине
ски-кросс на Олимпиаде 2014 года в Сочи Мария Чаадаева (до замужества Комиссарова) стала мамой.
26-летняя девушка родила мальчика в Марбелье (Испания). Имя ребёнка не сообщается.
Напомним, что на тренировке перед соревнованиями в Сочи Мария получила перелом позвоночника со смещением и затем перенесла несколько операций. В ноябре 2016 года Комиссарова вышла замуж за российского фристайлиста Алексея Чаадаева.
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