Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/29434852/
14 апреля 2017, 20:20 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

CAS назначил на 15 мая слушания по делу лыжника Петухова

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российского лыжника Алексея Петухова пройдут 15 мая. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.

«Наконец-то назначена дата слушаний в CAS, 15 мая. Теперь есть хоть какая-то определенность, тренируемся мы дальше спокойно или идем в Гражданский суд!» — написал Петухов.

23 декабря несколько лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. В их числе был Петухов.

Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные Международной федерацией лыжных видов спорта в отношении пяти российских лыжников, включая Петухова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

Ефимова стала чемпионкой России на 100 м брассом с лучшим результатом сезона в мире

Немецкий журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году

Победитель ралли "Дакар" Карякин стал послом ЧМ-2018 по футболу