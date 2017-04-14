CAS назначил на 15 мая слушания по делу лыжника Петухова

«Наконец-то назначена дата слушаний в CAS, 15 мая. Теперь есть хоть какая-то определенность, тренируемся мы дальше спокойно или идем в Гражданский суд!» — написал Петухов.

23 декабря несколько лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. В их числе был Петухов.

Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные Международной федерацией лыжных видов спорта в отношении пяти российских лыжников, включая Петухова.