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13 апреля 2017, 17:04 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Юхан Ольссон объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион в эстафете и двукратный чемпион мира Юхан Ольссон объявил о завершении карьеры.

Также на счету 37-летнего шведского лыжника одно серебро и три бронзы Олимпийских игр.

— Чтобы находиться на вершине и быть элитным спортсменом, нужно многое. Не только от себя, но и от окружающих, — цитирует Ольссона официальный сайт FIS. — Я очень много времени провел вдали от семьи и друзей. Они на влияли на меня на крупнейших соревнованиях. Я много думал об этом и сейчас чувствую, что больше мотивации выступать у меня нет.
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