Юхан Ольссон объявил о завершении карьеры

Также на счету 37-летнего шведского лыжника одно серебро и три бронзы Олимпийских игр.



— Чтобы находиться на вершине и быть элитным спортсменом, нужно многое. Не только от себя, но и от окружающих, — цитирует Ольссона официальный сайт FIS. — Я очень много времени провел вдали от семьи и друзей. Они на влияли на меня на крупнейших соревнованиях. Я много думал об этом и сейчас чувствую, что больше мотивации выступать у меня нет.