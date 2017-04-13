Двукратный олимпийский чемпион шведский лыжник Юхан Ольссон завершил карьеру

Ольссон является одним из самых успешных шведских лыжников в истории. Он стал двукратным олимпийским чемпионом в эстафете 4 по 10 км (в Ванкувере-2010 и Сочи-2014), а также завоевал на Играх одно серебро и три бронзы. В активе Ольссона также восемь наград с чемпионатов мира, включая две золотых.

«Необходимо многое, чтобы быть на вершине в качестве элитного спортсмена. Не только от себя, но и от окружающих меня людей. Я провел так много времени вдали от своей семьи и друзей, чтобы не подвергаться риску их влияния перед крупными соревнованиями. Я много думал об этом, и теперь я чувствую, что у меня больше нет мотивации», — сказал Ольссон, чьи слова приводит официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).