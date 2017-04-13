Фристайл тем и уникален, что не требует к себе особого отношения, но тем не менее стабильно создает стране положительный имидж и кладет в копилку медали.

Начиная с Олимпиады в Нагано — 1998, наши лыжные акробаты возвращаются домой с медалями. Почин в Японии сделал Дмитрий Дащинский, завоевавший бронзу. Продолжил начатое его многолетний партнер по команде Алексей Гришин, ставший третьим в Солт-Лейк-Сити-2002. Дальше были Игры в Турине-2006 и серебро того же Дащинского, которое через четыре года переплавил в Ванкувере в золото Гришин. А в Сочи-2014 на первую ступень пьедестала поднялись уже двое белорусских представителей — Антон Кушнир и Алла Цупер.



Во всей этой истории, помимо прочего, радует то, что она с продолжением. Закончив выступать, Дмитрий Дащинский возглавил молодежную сборную и теперь передает свой богатый опыт тем, кто только готовится выпорхнуть из гнезда. Неделю назад в Италии завершился чемпионат мира по фристайлу среди юниоров, и команда Дащинского вернулась не с пустыми руками. Белорусы снова удивили весь мир: чемпионом стал Дмитрий Мазуркевич, а на вторую ступеньку пьедестала запрыгнул его товарищ по команде Павел Дик. Таким образом, на Диму и Пашу ложится большая ответственность: стать наследниками олимпийской славы Дащинского, Гришина и Кушнира. Давайте познакомимся.



Мазуркевичу 19 лет, Дику — 18. Спортивная жизнь у них только начинается, но ребята уже могут похвастаться тем, что дебютировали на взрослом уровне. Пока, правда, без особого успеха, но в этом ничего удивительного нет, во фристайле форсировать подготовку и выход на новый уровень нельзя — это очень сложный и опасный вид спорта, каждая ошибка в котором может привести к очень тяжелым последствиям. На Кубке мира, который состоялся в прошедшем феврале в Раубичах, мальчишки тоже участвовали. Выступили с переменным успехом: Павел показал лучший в нашей сборной результат — стал 13-м, а вот Дима с волнением не справился: завалил приземление, итог — лишь 28-я позиция.



— Перегорел, — откровенничает он. — В подсознании сидела только одна мысль: на трибунах собрались родные и близкие, все на меня смотрят, нужно прыгнуть как можно лучше.



— А вообще, вам страшно прыгать?



Д. М.: Конечно! Каждый прыжок — это преодоление себя. Понятно ведь, что нужно все сделать без ошибок, иначе…



П. Д.: Необходима полная концентрация. В голове не должно остаться никаких посторонних мыслей. Сейчас с нами даже психолог работает, и знаете — помогает!



— Это ведь не первый ваш молодежный чемпионат мира?



Д. М.: В прошлом году я взял серебро. В этом исправился: те же прыжки сделал очень качественно и вот результат. Возраст позволяет выступить на молодежном первенстве еще и в следующем году. Очень хочется стать двукратным чемпионом. Пока таким результатом может похвастаться у нас лишь Саша Романовская.



П. Д.: А мне год назад выступить помешала травма. Буквально за неделю до чемпионата на тренировке поехала лыжа, я упал и получил перелом ключицы. Бывает… Но в строй вернулся уже спустя два месяца, очень хотелось снова прыгать. До Диминых наград мне пока далековато, но буду пытаться его нагнать. Конкуренция — двигатель прогресса.



— Дмитрий Дащинский — суровый тренер?



Д. М.: Да вы что?! Он улыбчивый и добродушный. Так что работаем мы в очень комфортных условиях.



П. Д.: С детства к этому при­учены. Фристайлисты вообще ребята профессиональные, над ними не нужно стоять с кнутом, чтобы был результат. Да и любая расхлябанность аукнется потом очень тяжелыми последствиями.



— А как вы попали во фристайл?



П. Д.: Я прыжками в воду занимался. Это во многом родственные виды спорта. Так что кое-какая подготовка уже была.



Д. М.: А я сразу с фристайла начал, в «Трудовых резервах». С первых шагов на трамплин нас, естественно, не пускают, занимаемся акробатикой, батутом, лыжами, а уж потом начинаются более серьезные занятия.



П. Д.: Но в 12 — 13 лет ребята уже прыгают сальтовые прыжки, так что во фристайле все серьезно.



— Кумир у вас есть? На кого равняетесь?



Дружно: На Дмитрия Владимировича Дащинского, конечно!



П. Д.: Его техника всегда впечатляла.



Д. М.: А на данный момент восхищаемся Антоном Кушниром — действующим олимпийским чемпионом. Фристайл — уникальный вид спорта, главные звезды живут и тренируются в Беларуси, за автографами не нужно далеко ездить.



П. Да вы что?! Посмотришь на прыжки Антона — это космос, конечно. Очень хочется приблизиться к такому уровню. Есть к чему стремиться!



— Ваши прыжки пока гораздо проще?



П. Да вы что?! Антон стал чемпионом, идеально исполнив в Сочи самый сложный на сегодня прыжок во фристайле: тройное сальто с пятью винтами. Три винта в первом, один во втором и два в третьем.



Д. М.: В протоколах это зашифровывается так: дабл фул — фул — дабл фул. Коэффициент сложности — 5. Выше нет!



П. Д.: Для сравнения, на молодежном первенстве мы с Димой прыгали дабл фул, фул и фул, дабл фул. Так что расти нам еще и расти…



— Не секрет, что фристайлисты — люди неординарные, с «тараканами», как говорится, в голове. Какие у вас увлечения вне склона?



П. Да вы что?! Я рисовать люблю. Довольно смешно про это говорить, вам первому про это рассказываю. Могу себя назвать перфекционистом. Это такой необычный стиль идеальных линий.



Д. М.: Я обожаю гонки, скорость. Иногда катаюсь на картинге. А еще у меня есть кроссовый мотоцикл «Кавасаки». Гоняю на нем по лесам и полям.



— Понимаю, что вы еще очень молоды, но не могу не спросить: планы на олимпийский Пхенчхан-2018 строите?



Д. М.: Отобраться туда будет очень сложно, ведь уровень прыжков за последнее время вырос невероятно.



П. Д.: Как и количество спорт­сменов высокого уровня. Хотя олимпийская квота от каждой страны — четыре человека. Как в женской, так и в мужской сборной. Так что будем рассчитывать на максимум…



— Удачи вам, ребята. Если не в Пхенчхане, то в Пекине-2022!



Кстати



Фристайлисты стали не единственными из молодых спортсменов, кто порадовал нас на минувшей неделе. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде в весе до 94 кг не было равных нашему Константину Куровскому. А волейболистки сборной страны на чемпионате Европы до 18 лет сумели завоевать бронзовые медали. Поздравляем!



Фото Дмитрия ТКАЧЕВА, из личного архива Павла Дика