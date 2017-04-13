Павел Дик и Дмитрий Мазуркевич — новое поколение белорусских фристайлистов
Нет в Беларуси другого вида спорта, где наши спортсмены брали бы олимпийские медали столь регулярно. Здесь не сетуют на то, что зимой мало снега, что недостаточно получают детские тренеры, что молодежь, мол, стала другой — не хочет работать, а подавай ей все да сразу!
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Видимо, что-то случилось...
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Фристайл тем и уникален, что не требует к себе особого отношения, но тем не менее стабильно создает стране положительный имидж и кладет в копилку медали.
Начиная с Олимпиады в Нагано — 1998, наши лыжные акробаты возвращаются домой с медалями. Почин в Японии сделал Дмитрий Дащинский, завоевавший бронзу. Продолжил начатое его многолетний партнер по команде Алексей Гришин, ставший третьим в Солт-Лейк-Сити-2002. Дальше были Игры в Турине-2006 и серебро того же Дащинского, которое через четыре года переплавил в Ванкувере в золото Гришин. А в Сочи-2014 на первую ступень пьедестала поднялись уже двое белорусских представителей — Антон Кушнир и Алла Цупер.
Во всей этой истории, помимо прочего, радует то, что она с продолжением. Закончив выступать, Дмитрий Дащинский возглавил молодежную сборную и теперь передает свой богатый опыт тем, кто только готовится выпорхнуть из гнезда. Неделю назад в Италии завершился чемпионат мира по фристайлу среди юниоров, и команда Дащинского вернулась не с пустыми руками. Белорусы снова удивили весь мир: чемпионом стал Дмитрий Мазуркевич, а на вторую ступеньку пьедестала запрыгнул его товарищ по команде Павел Дик. Таким образом, на Диму и Пашу ложится большая ответственность: стать наследниками олимпийской славы Дащинского, Гришина и Кушнира. Давайте познакомимся.
Мазуркевичу 19 лет, Дику — 18. Спортивная жизнь у них только начинается, но ребята уже могут похвастаться тем, что дебютировали на взрослом уровне. Пока, правда, без особого успеха, но в этом ничего удивительного нет, во фристайле форсировать подготовку и выход на новый уровень нельзя — это очень сложный и опасный вид спорта, каждая ошибка в котором может привести к очень тяжелым последствиям. На Кубке мира, который состоялся в прошедшем феврале в Раубичах, мальчишки тоже участвовали. Выступили с переменным успехом: Павел показал лучший в нашей сборной результат — стал 13-м, а вот Дима с волнением не справился: завалил приземление, итог — лишь 28-я позиция.
— Перегорел, — откровенничает он. — В подсознании сидела только одна мысль: на трибунах собрались родные и близкие, все на меня смотрят, нужно прыгнуть как можно лучше.
— А вообще, вам страшно прыгать?
Д. М.: Конечно! Каждый прыжок — это преодоление себя. Понятно ведь, что нужно все сделать без ошибок, иначе…
П. Д.: Необходима полная концентрация. В голове не должно остаться никаких посторонних мыслей. Сейчас с нами даже психолог работает, и знаете — помогает!
— Это ведь не первый ваш молодежный чемпионат мира?
Д. М.: В прошлом году я взял серебро. В этом исправился: те же прыжки сделал очень качественно и вот результат. Возраст позволяет выступить на молодежном первенстве еще и в следующем году. Очень хочется стать двукратным чемпионом. Пока таким результатом может похвастаться у нас лишь Саша Романовская.
П. Д.: А мне год назад выступить помешала травма. Буквально за неделю до чемпионата на тренировке поехала лыжа, я упал и получил перелом ключицы. Бывает… Но в строй вернулся уже спустя два месяца, очень хотелось снова прыгать. До Диминых наград мне пока далековато, но буду пытаться его нагнать. Конкуренция — двигатель прогресса.
— Дмитрий Дащинский — суровый тренер?
Д. М.: Да вы что?! Он улыбчивый и добродушный. Так что работаем мы в очень комфортных условиях.
П. Д.: С детства к этому приучены. Фристайлисты вообще ребята профессиональные, над ними не нужно стоять с кнутом, чтобы был результат. Да и любая расхлябанность аукнется потом очень тяжелыми последствиями.
— А как вы попали во фристайл?
П. Д.: Я прыжками в воду занимался. Это во многом родственные виды спорта. Так что
Д. М.: А я сразу с фристайла начал, в «Трудовых резервах». С первых шагов на трамплин нас, естественно, не пускают, занимаемся акробатикой, батутом, лыжами, а уж потом начинаются более серьезные занятия.
П. Д.: Но в 12 — 13 лет ребята уже прыгают сальтовые прыжки, так что во фристайле все серьезно.
— Кумир у вас есть? На кого равняетесь?
Дружно: На Дмитрия Владимировича Дащинского, конечно!
П. Д.: Его техника всегда впечатляла.
Д. М.: А на данный момент восхищаемся Антоном Кушниром — действующим олимпийским чемпионом. Фристайл — уникальный вид спорта, главные звезды живут и тренируются в Беларуси, за автографами не нужно далеко ездить.
П. Да вы что?! Посмотришь на прыжки Антона — это космос, конечно. Очень хочется приблизиться к такому уровню. Есть к чему стремиться!
— Ваши прыжки пока гораздо проще?
П. Да вы что?! Антон стал чемпионом, идеально исполнив в Сочи самый сложный на сегодня прыжок во фристайле: тройное сальто с пятью винтами. Три винта в первом, один во втором и два в третьем.
Д. М.: В протоколах это зашифровывается так: дабл фул — фул — дабл фул. Коэффициент сложности — 5. Выше нет!
П. Д.: Для сравнения, на молодежном первенстве мы с Димой прыгали дабл фул, фул и фул, дабл фул. Так что расти нам еще и расти…
— Не секрет, что фристайлисты — люди неординарные, с «тараканами», как говорится, в голове. Какие у вас увлечения вне склона?
П. Да вы что?! Я рисовать люблю. Довольно смешно про это говорить, вам первому про это рассказываю. Могу себя назвать перфекционистом. Это такой необычный стиль идеальных линий.
Д. М.: Я обожаю гонки, скорость. Иногда катаюсь на картинге. А еще у меня есть кроссовый мотоцикл «Кавасаки». Гоняю на нем по лесам и полям.
— Понимаю, что вы еще очень молоды, но не могу не спросить: планы на олимпийский Пхенчхан-2018 строите?
Д. М.: Отобраться туда будет очень сложно, ведь уровень прыжков за последнее время вырос невероятно.
П. Д.: Как и количество спортсменов высокого уровня. Хотя олимпийская квота от каждой страны — четыре человека. Как в женской, так и в мужской сборной. Так что будем рассчитывать на максимум…
— Удачи вам, ребята. Если не в Пхенчхане, то в Пекине-2022!
Кстати
Фристайлисты стали не единственными из молодых спортсменов, кто порадовал нас на минувшей неделе. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде в весе до 94 кг не было равных нашему Константину Куровскому. А волейболистки сборной страны на чемпионате Европы до 18 лет сумели завоевать бронзовые медали. Поздравляем!
Фото Дмитрия ТКАЧЕВА, из личного архива Павла Дика
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