Минспорт РФ оценит выступления горнолыжников в сезоне-2016/17 17 апреля

В прошедшем сезоне лидер сборной России в слаломе Александр Хорошилов занял итоговое шестое место в общем зачете Кубка мира в своей дисциплине. Россиянин трижды входил в тройку призеров на этапах серии, на чемпионате мира он стал пятым.

«Экспертный совет по горнолыжному спорту состоится 17 апреля», — сообщили в пресс-службе по телефону.