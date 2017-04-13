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13 апреля 2017, 10:26 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Минспорт РФ оценит выступления горнолыжников в сезоне-2016/17 17 апреля

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Экспертный совет министерства спорта РФ даст оценку выступлениям российских горнолыжников в сезоне-2016/17 на заседании 17 апреля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР).

В прошедшем сезоне лидер сборной России в слаломе Александр Хорошилов занял итоговое шестое место в общем зачете Кубка мира в своей дисциплине. Россиянин трижды входил в тройку призеров на этапах серии, на чемпионате мира он стал пятым.

«Экспертный совет по горнолыжному спорту состоится 17 апреля», — сообщили в пресс-службе по телефону.
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