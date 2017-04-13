Минспорт РФ оценит выступления горнолыжников в сезоне-2016/17 17 апреля
МОСКВА, 13 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Экспертный совет министерства спорта РФ даст оценку выступлениям российских горнолыжников в сезоне-2016/17 на заседании 17 апреля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР).
В прошедшем сезоне лидер сборной России в слаломе Александр Хорошилов занял итоговое шестое место в общем зачете Кубка мира в своей дисциплине. Россиянин трижды входил в тройку призеров на этапах серии, на чемпионате мира он стал пятым.
«Экспертный совет по горнолыжному спорту состоится 17 апреля», — сообщили в
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