Прыгун на лыжах с трамплина Васильев начнет подготовку к ОИ-2018 по индивидуальному плану
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ветеран сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев начнет подготовку к олимпийскому сезону по индивидуальному плану. Об этом ТАСС сообщил
вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.
На прошлой неделе состоялось заседание президиума федерации, на котором обсуждалась подготовка сборной России к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На заседании был утвержден список спортсменов, которые попали на централизованную подготовку, Васильева в нем не оказалось.
«Васильев остается в составе сборной, но будет готовиться по индивидуальному плану и будет отбираться в сборную по спортивному принципу, как и все спортсмены», — сказал Славский.
Ранее главный тренер сборной России Александр Арефьев отметил, что Васильев сохраняет шансы на участие в Олимпиаде, однако в начале летнего сезона предпочтение будет отдано молодым спортсменам.
37-летний Васильев на чемпионате мира в финском Лахти занял 24-е место в соревнованиях на большом трамплине, в третьем десятке он оказался и по итогам старта на среднем трамплине.
Васильев является многократным призером этапов Кубка мира, многократным чемпионом России, участвовал в Олимпийских игр 2006 и 2014 годов и в девяти чемпионатах мира.
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