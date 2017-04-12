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12 апреля 2017, 18:55 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Прыгун на лыжах с трамплина Васильев начнет подготовку к ОИ-2018 по индивидуальному плану

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Ветеран сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев начнет подготовку к олимпийскому сезону по индивидуальному плану. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

На прошлой неделе состоялось заседание президиума федерации, на котором обсуждалась подготовка сборной России к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На заседании был утвержден список спортсменов, которые попали на централизованную подготовку, Васильева в нем не оказалось.

«Васильев остается в составе сборной, но будет готовиться по индивидуальному плану и будет отбираться в сборную по спортивному принципу, как и все спортсмены», — сказал Славский.

Ранее главный тренер сборной России Александр Арефьев отметил, что Васильев сохраняет шансы на участие в Олимпиаде, однако в начале летнего сезона предпочтение будет отдано молодым спортсменам.

37-летний Васильев на чемпионате мира в финском Лахти занял 24-е место в соревнованиях на большом трамплине, в третьем десятке он оказался и по итогам старта на среднем трамплине.

Васильев является многократным призером этапов Кубка мира, многократным чемпионом России, участвовал в Олимпийских игр 2006 и 2014 годов и в девяти чемпионатах мира.
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