Прыгун на лыжах с трамплина Васильев начнет подготовку к ОИ-2018 по индивидуальному плану

На прошлой неделе состоялось заседание президиума федерации, на котором обсуждалась подготовка сборной России к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На заседании был утвержден список спортсменов, которые попали на централизованную подготовку, Васильева в нем не оказалось.

«Васильев остается в составе сборной, но будет готовиться по индивидуальному плану и будет отбираться в сборную по спортивному принципу, как и все спортсмены», — сказал Славский.

Ранее главный тренер сборной России Александр Арефьев отметил, что Васильев сохраняет шансы на участие в Олимпиаде, однако в начале летнего сезона предпочтение будет отдано молодым спортсменам.

37-летний Васильев на чемпионате мира в финском Лахти занял 24-е место в соревнованиях на большом трамплине, в третьем десятке он оказался и по итогам старта на среднем трамплине.

Васильев является многократным призером этапов Кубка мира, многократным чемпионом России, участвовал в Олимпийских игр 2006 и 2014 годов и в девяти чемпионатах мира.