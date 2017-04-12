В Апатитах лыжницы разыграли медали в марафоне

Первое место чемпионата досталось Ольге Царевой из республики Коми, на втором месте — Анастасия Власова (Мурманская область), замыкает тройку лидеров Анна Медведева из Свердловской области.

Чемпионат проведен при поддержке компании «ФосАгро». Владимир Логинов, проведение больших лыжных соревнований в Апатитах — это славная традиция, на этих трассах выступали самые выдающиеся лыжники СССР и России.

«Замечательно, что компания “ФосАгро” оказывает такое значительное содействие развитию спорта. Финансовая поддержка соревнований всероссийского уровня дает мощный стимул развитию спорта в регионах. Тем более, что этот чемпионат — входит в число контрольных стартов для отбора кандидатов в олимпийскую сборную», — подчеркнул Владимир Логинов.