В Апатитах лыжницы разыграли медали в марафоне
В Апатитах Мурманской области прошел Чемпионат России по лыжным гонкам среди женщин свободным стилем на дистанцию в 50 км. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменок из 28 регионов страны.
Первое место чемпионата досталось Ольге Царевой из республики Коми, на втором месте — Анастасия Власова (Мурманская область), замыкает тройку лидеров Анна Медведева из Свердловской области.
Чемпионат проведен при поддержке компании «ФосАгро». Владимир Логинов, проведение больших лыжных соревнований в Апатитах — это славная традиция, на этих трассах выступали самые выдающиеся лыжники СССР и России.
«Замечательно, что компания “ФосАгро” оказывает такое значительное содействие развитию спорта. Финансовая поддержка соревнований всероссийского уровня дает мощный стимул развитию спорта в регионах. Тем более, что этот чемпионат — входит в число контрольных стартов для отбора кандидатов в олимпийскую сборную», — подчеркнул Владимир Логинов.
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