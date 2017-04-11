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11 апреля 2017, 18:51 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Россия может предоставить лыжнику Нортугу хорошие условия для тренировок

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил в шутливой форме, что Россия смогла бы предоставить норвежскому лыжнику Петтеру Нортугу хорошие условия для тренировок.

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Нортуг из-за очередного конфликта с национальной федерацией лыжных гонок пропустил финальный этап Кубка мира, прошедший в Канаде в марте. В интервью агентству «Р-Спорт» спортсмен высказал шутливое предположение, что, возможно, наступил момент обратиться к президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе, чтобы под флагом России победить Норвегию.

«Вы же понимаете, что он шутил (про вступления под российским флагом). А вообще, мы открытая страна, у нас хорошие условия для (тренировок) спортсменов. Нортуг — хороший парень, без шапки бегает», — сказал Мутко журналистам.
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