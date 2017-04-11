Россия может предоставить лыжнику Нортугу хорошие условия для тренировок
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил в шутливой форме, что Россия смогла бы предоставить норвежскому лыжнику Петтеру Нортугу хорошие условия для тренировок.
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Нортуг
«Вы же понимаете, что он шутил (про вступления под российским флагом). А вообще, мы открытая страна, у нас хорошие условия для (тренировок) спортсменов. Нортуг — хороший парень, без шапки бегает», — сказал Мутко журналистам.
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