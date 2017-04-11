С. Устюгов: У меня была идея проверить, вдруг есть родственные связи с Евгением

В прошедшем сезоне Сергей стал победителем «Тур де Ски», а на чемпионате мира завоевал две золотые и три серебряные награды.



«С Женькой я уже давно знаком. Одно время у меня даже была мысль проверить — вдруг действительно есть какие-то родственные связи. Но потом это отошло на второй план. Часто ещё по юниорам спрашивали, не родственник ли я. Но нет — мы просто однофамильцы.



Интересно, что недавно в Екатеринбурге я был на соревнованиях по биатлону. Ко мне подошёл тренер из Красноярска и сказал, что он тренер Евгения Устюгова. Был доволен, что фамилия продолжает звучать.

Узнают ли меня в Скандинавии? Да. Было, когда я бежал кросс, разминался, мимо проезжающая машина остановилась. Ребята попросили сфотографироваться. Было неожиданно. В России в аэропорту, уже после международного сезона, тоже просили о фото. Для меня был шок. Не думал, что столько людей смотрят лыжные гонки. Это приятно", — цитирует Устюгова «Тюменская арена».