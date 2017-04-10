Нортуг подтвердил, что не шутил о возможном переходе в сборную России

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг подтвердил, что имеет планы насчет возможного перехода в сборную России.

«Нет, это не шутка. У меня действительно есть разногласия с норвежской федерацией. Возможно, я поговорю с Еленой Вяльбе о возможности выступлений за Россию. Если будет предложение, я его рассмотрю», — сказал Нортуг в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала шуткой слова Нортуга о выступлении за сборную России. При этом она заявила, что не имеет ничего против обсуждения желания норвежского лыжника, и отметила, что процесс принятия гражданства может продлиться до двух лет.

Напомним, Нортуг из-за конфликта с Федерацией лыжных гонок Норвегии заявил, что может попросить у ФЛГР возможности выступать под российским флагом.

Нортуг является двукратным олимпийским чемпион 2010 года, 13-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам. Он единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания короля лыж.