Заседание экспертного совета Минспорта РФ по горнолыжному спорту состоится 17 апреля
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Заседание экспертного совета Министерства спорта РФ, на котором будут обсуждаться результаты выступления сборной России по горнолыжному спорту в завершившемся сезоне, состоится 17 апреля. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников.
«Заседание экспертного совета пройдет 17 апреля», — сказал Мельников.
В Министерстве спорта уже состоялись заседания экспертного совета, посвященные выступлениям в минувшем сезоне представителей прыжков на лыжах с трамплина, лыжного двоеборья, конькобежного спорта и
На чемпионате мира, прошедшем в швейцарском Санкт- Морице, лучший результат среди россиян показал Александр Хорошилов, занявший пятое место в слаломе. Хорошилов в минувшем сезоне трижды становился третьим в слаломе на этапах Кубка мира.
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