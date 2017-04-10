Заседание экспертного совета Минспорта РФ по горнолыжному спорту состоится 17 апреля

«Заседание экспертного совета пройдет 17 апреля», — сказал Мельников.

В Министерстве спорта уже состоялись заседания экспертного совета, посвященные выступлениям в минувшем сезоне представителей прыжков на лыжах с трамплина, лыжного двоеборья, конькобежного спорта и шорт-трека.

На чемпионате мира, прошедшем в швейцарском Санкт- Морице, лучший результат среди россиян показал Александр Хорошилов, занявший пятое место в слаломе. Хорошилов в минувшем сезоне трижды становился третьим в слаломе на этапах Кубка мира.