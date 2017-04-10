Вяльбе: Не воспринимаю всерьёз слова Нортуга о желании выступать за Россию

«Думаю, что Петер не хуже меня знает правила международной федерации, согласно которым спортсмен, участвовавший в Кубке мира в этом году, в последующие два года не может выступать за другую страну. Тем более в олимпийский сезон. Честно, я не воспринимаю его слова всерьёз. Наверное, нам должно быть приятно, что он готов защищать честь нашего флага, но сейчас у нас много очень хороших своих спортсменов. Уверена на 99%, что он пошутил», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.