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10 апреля 2017, 12:40 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Вяльбе: Не воспринимаю всерьёз слова Нортуга о желании выступать за Россию

Президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала высказывание двукратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Петера Нортуга, который заявил, что из-за конфликта с руководством Федерации лыжных гонок Норвегии может обратиться в Федерацию лыжных гонок России с просьбой разрешить ему выступать за Россию.

«Думаю, что Петер не хуже меня знает правила международной федерации, согласно которым спортсмен, участвовавший в Кубке мира в этом году, в последующие два года не может выступать за другую страну. Тем более в олимпийский сезон. Честно, я не воспринимаю его слова всерьёз. Наверное, нам должно быть приятно, что он готов защищать честь нашего флага, но сейчас у нас много очень хороших своих спортсменов. Уверена на 99%, что он пошутил», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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