Почему Нортуг не будет выступать за Россию в Пхенчхане

Нортуг приезжал в Россию для участия в Югорском лыжном марафоне, где он в субботу финишировал вторым, вслед за Сергеем Устюговым. После этого в воскресенье Нортуг вернулся в Москву и отправился на прогулку по Красной площади. В городе норвежцу очень понравилось, а по количеству желающих получить автограф и совместное фото он в разы переплюнул бродивших возле Кремля «лениных» и «сталиных».

Видимо, Россия впечатлила Нортуга настолько, что в эфире «Матч ТВ» три дня назад он заявил буквально следующее: «Может быть, мне стоит поговорить с Еленой Вяльбе, чтобы в следующем году меня взяли в сборную России и я победил Норвегию? Кто знает. Как вы видите, сейчас ситуация с моей федерацией складывается уже серьезнее, посмотрим».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSnrA4Olb1j/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Bare å gratulerer Sergej Ustjugov @sergei86 med dagen og en fantastisk sesong !???? Selv reiser jeg rundt å synger bursdagssanger på startstreken, er klovn , tryller og lager middels stemning ?????? #NorskeTalenter #Idol #Singstar #SkjulteTalenter #HverGangViMøtes #MåViMøtes? #RussiaGotTalent</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Petter Northug Jr (@jantelov1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-08T09:47:35+00:00">Apr 8, 2017 at 2:47am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРОБЛЕМЫ С ФЕДЕРАЦИЕЙ

Слова Нортуга о возможном переезде в Россию прозвучали на этот раз не шуткой, а вполне серьезной идеей. Что тут же возбудило весь мир: случаи, когда звезды такого масштаба меняли бы спортивное гражданство, можно пересчитать по пальцам одной руки. А уж заявлять о переезде накануне подготовки к олимпийскому сезону — это вообще сумасбродство.

На самом деле, пожалуй, единственный аргумент «за» то, что Нортуг не шутил — это его конфликт с собственной национальной федерацией. Норвежец действительно каждый год воюет с норвежскими боссами по причине того, что желает иметь собственных личных спонсоров, а не тех, с кем работает федерация. Из-за подобных конфликтов Нортуг даже грозил пропустить Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Тогда норвежец подписал контракт с одной сетью магазинов, а федерация работала с другой. Отказываться от личных спонсоров Нортуг не собирался. Однако так или иначе противоречия всегда удавалось решить — и тогда, в 2014-м, и перед началом нынешнего сезона.

В России у Нортуга проблем такого рода, скорее всего, не будет. У наших лыжников крупных личных спонсоров практически нет, а если вдруг они появятся — федерация вряд ли будет вставлять палки в колеса. Полная свобода в подписании контрактов с любыми фирмами, плюс отсутствие давления в плане тренировочного графика и корпоративной этики наверняка и стали тем соблазном, который сподвиг Нортуга заговорить о переезде. Но не будем забывать, что без спортивных результатов норвежец спонсорам будет просто не нужен. А здесь смена флага может принести Нортугу большие проблемы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.48665955176094% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ6EF36lYVE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">When you get fifth place in World Championships? #Roillku</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Petter Northug Jr (@jantelov1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-24T20:10:15+00:00">Feb 24, 2017 at 12:10pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СТАРЕЮЩАЯ ЗВЕЗДА

Согласно действующей Олимпийской хартии, при смене спортивного гражданства спортсмен, ранее выступавший на чемпионатах мира за другую страну, должен будет отбыть карантин сроком в три года с момента последнего выступления, прежде чем получит право представлять свою новую родину. Срок карантина может быть сокращен или вообще аннулирован по согласованию между странами. Но сложно представить себе, чтобы норвежцы вот так просто отпустили свою главную звезду. А сидеть три года без международных соревнований для Нортуга, который и так, похоже, находится на закате своей карьеры — это приговор.