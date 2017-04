Почему Нортуг не будет выступать за Россию в Пхенчхане

Bare å gratulerer Sergej Ustjugov @sergei86 med dagen og en fantastisk sesong !???? Selv reiser jeg rundt å synger bursdagssanger på startstreken, er klovn , tryller og lager middels stemning ?????? #NorskeTalenter #Idol #Singstar #SkjulteTalenter #HverGangViMøtes #MåViMøtes? #RussiaGotTalent

A post shared by Petter Northug Jr (@jantelov1) on Apr 8, 2017 at 2:47am PDT