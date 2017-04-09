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9 апреля 2017, 15:51 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Ларьков победил в гонке на 70 км на ЧР по лыжным гонкам

Андрей Ларьков из Татарстана победил в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске.

Серебряную медаль завоевал Рауль Шакирзянов, выступающий за Мордовию и Пермский край, а замкнул тройку призёров Андрей Мельниченко из Красноярского края.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск
Мужчины. 70 км. Свободный стиль

1. Андрей Ларьков (Татарстан) — 2:43.00,4.
2. Рауль Шакирзянов (Мордовия/Пермский край) — +1,2.
3. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — +2,0.
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