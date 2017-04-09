Ларьков победил в гонке на 70 км на ЧР по лыжным гонкам

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ветеран сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев сохраняет шансы выступить на Олимпийских играх 2018 года — даже несмотря на то, что не попал в состав сборной на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Александр Арефьев.