Ларьков победил в гонке на 70 км на ЧР по лыжным гонкам
Андрей Ларьков из Татарстана победил в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Мончегорске.
Серебряную медаль завоевал Рауль Шакирзянов, выступающий за Мордовию и Пермский край, а замкнул тройку призёров Андрей Мельниченко из Красноярского края.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск
Мужчины. 70 км. Свободный стиль
1. Андрей Ларьков (Татарстан) — 2:43.00,4.
2. Рауль Шакирзянов (Мордовия/Пермский край) — +1,2.
3. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — +2,0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter