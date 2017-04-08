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8 апреля 2017, 16:39 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Тренер: Прыгун с трамплина Васильев сохраняет шансы выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ветеран сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев сохраняет шансы выступить на Олимпийских играх 2018 года — даже несмотря на то, что не попал в состав сборной на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Александр Арефьев.

В четверг прошло заседание президиума Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, на котором обсуждалась подготовка сборной России к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. На нем был сформирован список спортсменов, попавших на централизованную подготовку в составе сборной. Васильева в нем не оказалось.

«Сейчас мы дадим предпочтение молодым, пусть они доказывают, что могут достойно конкурировать с ветеранами, — сказал Арефьев. — Однако все наши спортсмены, которых мы называем великовозрастными, со временем будут задействованы».

«Подготовку они начнут по индивидуальному плану, будут работать в поддерживающем режиме. А после начнутся старты. Сначала на летних этапах Гран-при дадим шанс молодым, чтобы они смогли заработать очки для участия в Кубке мира. А уже в конце летнего сезона подключим Васильева и Дениса Корнилова. На данный момент мы никого не списываем со счетов», — подчеркнул он.

37-летний Васильев является самым титулованным российским прыгуном с трамплина. Спортсмен является многократным призером этапов Кубка мира, многократным чемпионом России, участвовал в Олимпийских игр 2006 и 2014 годов и в девяти чемпионатах мира.
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