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Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов — о любви болельщиков, дне рождения и отпускных планах.

После окончания гонки ее победителя и именинника буквально накрыла волна народной любви. Сотни желающих получить автографы и сфотографироваться окружали Сергея мгновенно, где бы он ни оказывался. Чтобы Устюгов не опоздал на церемонию награждения, его пришлось буквально вырывать из крепких объятий поклонников.

— За 8 километров мне удалось убежать, — рассказал Устюгов. — А затем удержать это преимущество до конца, чтобы спокойно финишировать.

— Не чувствовали какого-то опустошения перед гонкой — все-таки целый сезон позади?

— Перед гонкой я чувствовал себя прекрасно, а вот после финиша… Когда выходишь и тебя готовы просто растерзать, я понял, что не такого дня рождения я хотел сегодня. До сих пор пребываю маленько в шоке от того, что творится. Хочется поскорее лечь в кровать, увидеться с семьей и выпить чаю с тортом.

— Это первые издержки популярности?

— На самом деле это первый раз, когда едва ли не раздирают в клочья. Я правда в шоке.

— Эта победа — красивая финишная точка сезона.

— Пятый раз я участвую в марафоне, и наконец удалось выиграть. И это очень классно. Тем более это приятно в конце сезона.

— Какие планы дальше?

— Лыжи — в угол и отдыхать, восстанавливаться и залечивать травмы.

— Планы уже есть какие-то: с семьей поехать или еще что-то?

— Никаких планов не строил пока. Уверен, что проснусь завтра утром — и поступит очень много звонков от начальства и спонсоров с просьбой о встрече.

— Нортуг сказал, что припас вам подарок. Что это было?

— Я пока не видел. Но очень классно было, что на старте марафона он спел мне песенку «Happy Birthday to You» («C днем рождения тебя». — Прим. «СЭ»). Очень удивлен и очень рад, что он такой человек.

— Сам Нортуг говорил, что для него это последний шанс взять у вас реванш. Насколько соперничество с ним держали в голове?

— На самом деле все, кто выходит на старт, хотят выиграть. Почему я должен выделять именно Нортуга? Нас шло 30 человек в группе, и каждый мог убежать и выиграть.

— Ожидали, что будет так холодно и такой сильный ветер?

— С утра мы катались, и был очень мягкий снег. И были очень удивлены погодой во время гонки.

— Какую все-таки оценку поставите себе за этот сезон? Пять с плюсом?

— Оценки не буду никакие ставить. Сезон прошел отлично, но следующий год гораздо важнее. Все, что прошло, уже забыто. Надо двигаться дальше.

— Какую из побед выделите особо?

— Наверное, это победы на чемпионате мира, потому что стать первым в Лахти было очень круто. Но и сегодняшнее первое место в день рождения тоже. С пятого раза я все-таки выиграл Югорский марафон, и это правда здорово.