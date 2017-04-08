Сергей Устюгов: Я в шоке — не такого дня рождения ожидал
Чемпион мира дал интервью «СЭ» в свой праздник.
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Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов — о любви болельщиков, дне рождения и отпускных планах.
После окончания гонки ее победителя и именинника буквально накрыла волна народной любви. Сотни желающих получить автографы и сфотографироваться окружали Сергея мгновенно, где бы он ни оказывался. Чтобы Устюгов не опоздал на церемонию награждения, его пришлось буквально вырывать из крепких объятий поклонников.
— За 8 километров мне удалось убежать, — рассказал Устюгов. — А затем удержать это преимущество до конца, чтобы спокойно финишировать.
— Не чувствовали
— Перед гонкой я чувствовал себя прекрасно, а вот после финиша… Когда выходишь и тебя готовы просто растерзать, я понял, что не такого дня рождения я хотел сегодня. До сих пор пребываю маленько в шоке от того, что творится. Хочется поскорее лечь в кровать, увидеться с семьей и выпить чаю с тортом.
— Это первые издержки популярности?
— На самом деле это первый раз, когда едва ли не раздирают в клочья. Я правда в шоке.
— Эта победа — красивая финишная точка сезона.
— Пятый раз я участвую в марафоне, и наконец удалось выиграть. И это очень классно. Тем более это приятно в конце сезона.
— Какие планы дальше?
— Лыжи — в угол и отдыхать, восстанавливаться и залечивать травмы.
— Планы уже есть какие-то: с семьей поехать или еще
— Никаких планов не строил пока. Уверен, что проснусь завтра утром — и поступит очень много звонков от начальства и спонсоров с просьбой о встрече.
— Нортуг сказал, что припас вам подарок. Что это было?
— Я пока не видел. Но очень классно было, что на старте марафона он спел мне песенку «Happy Birthday to You» («C днем рождения тебя». — Прим. «СЭ»). Очень удивлен и очень рад, что он такой человек.
— Сам Нортуг говорил, что для него это последний шанс взять у вас реванш. Насколько соперничество с ним держали в голове?
— На самом деле все, кто выходит на старт, хотят выиграть. Почему я должен выделять именно Нортуга? Нас шло 30 человек в группе, и каждый мог убежать и выиграть.
— Ожидали, что будет так холодно и такой сильный ветер?
— С утра мы катались, и был очень мягкий снег. И были очень удивлены погодой во время гонки.
— Какую
— Оценки не буду никакие ставить. Сезон прошел отлично, но следующий год гораздо важнее. Все, что прошло, уже забыто. Надо двигаться дальше.
— Какую из побед выделите особо?
— Наверное, это победы на чемпионате мира, потому что стать первым в Лахти было очень круто. Но и сегодняшнее первое место в день рождения тоже. С пятого раза я
Мария МАРКОВА
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