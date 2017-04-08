Лыжник Устюгов заявил, что на Югорском марафоне помнил о мастерстве Нортуга на финише

Двукратный чемпион мира Устюгов стал победителем Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске на дистанции 50 километров. В субботу Устюгов преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 15,3 секунды. Второе место занял двукратный олимпийский чемпион Нортуг (отставание — 40 секунд).

«Сегодня была очень сложная погода на самом деле. Когда мы шли в одну сторону круг, был сильнейший ветер, и убежать было практически нереально. Думал, что приедем на финиш все вместе, а Петтер Нортуг — очень сильный финишер. Я понял, что мне надо отрываться задолго до финиша, чтобы выиграть этот марафон. И километров за восемь я предпринял рывок, и получилось оторваться», — сказал Устюгов журналистам.