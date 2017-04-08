Лыжник Устюгов заявил, что на Югорском марафоне помнил о мастерстве Нортуга на финише
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Сергей Устюгов после победы в Югорском марафоне заявил, что держал в голове способности норвежца Петтера Нортуга на финише, поэтому и предпринял попытку отрыва задолго до завершения гонки.
Двукратный чемпион мира Устюгов стал победителем Югорского лыжного марафона в
«Сегодня была очень сложная погода на самом деле. Когда мы шли в одну сторону круг, был сильнейший ветер, и убежать было практически нереально. Думал, что приедем на финиш все вместе, а Петтер Нортуг — очень сильный финишер. Я понял, что мне надо отрываться задолго до финиша, чтобы выиграть этот марафон. И километров за восемь я предпринял рывок, и получилось оторваться», — сказал Устюгов журналистам.
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