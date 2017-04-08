Устюгов выиграл Югорский лыжный марафон
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов в свой день рождения стал победителем Югорского марафона. Спортсмену исполнилось 25 лет.
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Вторым стал норвежец Петтер Нортуг, третье место — у швейцарца Кандида Пролона.
Югорский лыжный марафон прошел в
Устюгов в этом сезоне выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и две золотые медали чемпионата мира.
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