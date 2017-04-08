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8 апреля 2017, 12:21 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Устюгов выиграл Югорский лыжный марафон

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов в свой день рождения стал победителем Югорского марафона. Спортсмену исполнилось 25 лет.

<em>МОСКВА 8 апреля. /ТАСС/. </em>Российский лыжник Сергей <span class=error>Устюгов</span> в свой день рождения стал победителем <span class=error>Югорского</span> марафона. Спортсмену исполнилось 25 лет. Увеличить
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Вторым стал норвежец Петтер Нортуг, третье место — у швейцарца Кандида Пролона.

Югорский лыжный марафон прошел в Ханты-Мансийске, он проводится с 2013 года и является финальным этапом престижной марафонской серии FIS Worldloppet Cup.

Устюгов в этом сезоне выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и две золотые медали чемпионата мира.
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