Лыжник Нортуг на старте Югорского марафона спел Устюгову «Happy Birthday to You»
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг перед стартом Югорского марафона спел для россиянина Сергея Устюгова песню «Happy Birthday to You».
Двукратный чемпион мира Устюгов 8 апреля празднует 25-летие.
Югорский лыжный марафон, который является финальным этапом марафонской серии FIS Worldloppet Cup, проходит 8 апреля в
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