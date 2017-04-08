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8 апреля 2017, 10:19 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжник Нортуг на старте Югорского марафона спел Устюгову «Happy Birthday to You»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг перед стартом Югорского марафона спел для россиянина Сергея Устюгова песню «Happy Birthday to You».

Двукратный чемпион мира Устюгов 8 апреля празднует 25-летие.

Югорский лыжный марафон, который является финальным этапом марафонской серии FIS Worldloppet Cup, проходит 8 апреля в Ханты-Мансийске.
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Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Петер Нортуг поделился ожиданиями от Югорского марафона, который пройдёт 8 апреля в Ханты-Мансийске.
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