Отстраненный лыжник Легков будет почетным гостем на Югорском марафоне
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский лыжник Александр Легков, временно отстраненный от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, будет почетным гостем на традиционном Югорском марафоне. Об этом ТАСС заявил
вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.
Спортивный арбитражный суд (КАС) 21 февраля, накануне старта чемпионата мира по лыжным видам спорта, оставил в силе временное отстранение Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
«Принимать участия в гонке Легков не будет, он здесь находится в качестве почетного гостя», — сообщил Крянин.
Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года и является финальным этапом престижной марафонской серии FIS Worldloppet Cup. Гонка пройдет 8 апреля.
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