Отстраненный лыжник Легков будет почетным гостем на Югорском марафоне

Спортивный арбитражный суд (КАС) 21 февраля, накануне старта чемпионата мира по лыжным видам спорта, оставил в силе временное отстранение Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой, которое было наложено Международной федерацией лыжного спорта после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

«Принимать участия в гонке Легков не будет, он здесь находится в качестве почетного гостя», — сообщил Крянин.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года и является финальным этапом престижной марафонской серии FIS Worldloppet Cup. Гонка пройдет 8 апреля.