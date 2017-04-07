Нортуг поздравит Устюгова с днем рождения

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НАС ЖДЕТ НАСТОЯЩАЯ РУБКА

Главным приглашенной звездой на этот раз стал двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг. Его противостояние с Сергеем Устюговым, очевидно, будет ключевой интригой марафона.

— Конечно, надеюсь подтвердить статус «короля лыж» в Ханты-Мансийске, — сказал Нортуг. — Я никогда здесь не был, но видел этапы Кубка мира по биатлону по телевизору. Настраиваюсь только на победу и постараюсь сделать все возможное для этого. Очень жду завтрашнюю гонку, но приехал я не только за этим. Хочу поздравить с 25-м днем рождения Сергея Устюгова. С удовольствием отмечу с ним этот праздник после гонки, даже привез с собой подарок, который, мне кажется, очень уместно будет ему подарить с учетом всех успехов в этом сезоне.

— Кому в случае успеха посвятите победу?

— Устюгову, раз он празднует день рождения в этот день. Если лыжи будут готовы хорошо, думаю, на последних 100 метрах будет настоящая рубка. Понимаю, что большинство болельщиков будет поддерживать Сергея, и все же сделаю все возможное для победы. Как потрачу призовые деньги? Сделаю Устюгову дорогой подарок.

— Почему, как вам кажется, этот сезон сложился для вас не так удачно?

— Сказалась перетренированность в ноябре, в начале сезона. У меня ушло около полутора месяцев, чтобы прийти в себя и вернуться на трассу. К чемпионату мира я был, откровенно говоря, не готов. Впрочем, так бывает: если ты спортсмен высокого уровня, иногда приходится идти на риск. На этот раз он себя не оправдал. Я начала подготовку к Олимпийским играм в Пхенчхане. Это не последняя моя гонка в этом сезоне, планирую две гонки на пасхальной неделе и еще одни соревнования в Норвегии.

— Именно соперничество с Устюговым мотивирует вас на завтрашнюю гонку?

— Я просто обожаю соревноваться, но главная моя мотивация на завтра — взять реванш у Сергея Устюгова. Слишком уж я много проигрывал ему в этом сезоне.

НОРТУГ ПОБЕЖИТ, ВЕТЕРАНЫ ПОЙДУТ

Чемпион мира Александр Завьялов напомнил, что соревнования пройдут на разных дистанциях и цели и задачи у участников разные.

— Петтер побежит 50 километров, а ветераны пойдут два. Да, именно так. Наше ветеранское дело — просто дойти до финиша, а молодежь пусть бежит.

— Мы поддерживаем Югорский марафон с первого года, — заявил председатель правления, член наблюдательного совета банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич. — Нам приятно, что он на наших глазах так вырос и теперь является одним из самых массовых, несмотря на то, что это не Москва.

Организаторы утверждают, что в этом году разные дистанции пробегут больше двух тысяч человек из 40 регионов России и 12 стран мира.