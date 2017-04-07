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7 апреля 2017, 10:24 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Слепцова не примет участия в «Югорском лыжном марафоне»

Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Светлана Слепцова не примет участия в Югорском лыжном марафоне, который состоится в Ханты-Мансийске 8 апреля.

Ранее организаторы соревнований сообщали, что Светлана вошла в состав участников соревнований, наряду с олимпийским чемпионом 2006 года по лыжным гонкам Евгением Дементьевым, членами сборной России по лыжным гонкам — бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года Марией Гущиной, серебряным призёром Олимпиады-2014 Дмитрием Япаровым и призёром этапов Кубка мира Антоном Гафаровым.

5 апреля Слепцова в своём «инстаграме» сообщила, что перенесла операцию на плече и вынуждена завершить выступления в сезоне.
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