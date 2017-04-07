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7 апреля 2017, 10:21 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Петтер Нортуг: Если выиграю, победу посвящу Устюгову

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг в преддверии Югорского лыжного марафона сказал, что на призовые деньги купить подарок россиянину Сергею Устюгову.

Двукратный олимпийский чемпион <span class=error>Петтер</span> <span class=error>Нортуг</span> в преддверии <span class=error>Югорского</span> лыжного марафона сказал что на призовые деньги купить подарок россиянину Сергею <span class=error>Устюгову</span>. Увеличить
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Завтра двукратному чемпиону мира и победителю «Тур де Ски» исполнится 25 лет.

— В случае успеха посвящу победу Сергею Устюгову, раз он празднует день рождения в этот день. Если лыжи будут готовы хорошо, думаю, на последних 100 метрах будет настоящая рубка. Понимаю, что большинство болельщиков будет поддерживать Сергея, и все же сделаю все возможное для победы. Как потрачу призовые деньги? Сделаю Устюгову дорогой подарок. (Мария МАРКОВА).
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