Петтер Нортуг: Если выиграю, победу посвящу Устюгову

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Завтра двукратному чемпиону мира и победителю «Тур де Ски» исполнится 25 лет.

— В случае успеха посвящу победу Сергею Устюгову, раз он празднует день рождения в этот день. Если лыжи будут готовы хорошо, думаю, на последних 100 метрах будет настоящая рубка. Понимаю, что большинство болельщиков будет поддерживать Сергея, и все же сделаю все возможное для победы. Как потрачу призовые деньги? Сделаю Устюгову дорогой подарок. (Мария МАРКОВА).