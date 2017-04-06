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6 апреля 2017, 21:16 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Нортуг: Встречусь с Устюговым на его территории, это будет очень интересно

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Петер Нортуг поделился ожиданиями от Югорского марафона, который пройдёт 8 апреля в Ханты-Мансийске.

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года 13-кратный чемпион мира двукратный обладатель Кубка мира норвежский лыжник <span class=error>Петер</span> <span class=error>Нортуг</span> поделился ожиданиями от <span class=error>Югорского</span> марафона который пройдёт 8 апреля в <nobr>Ханты-Мансийске.</nobr> Увеличить
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«Я отправляюсь в Сибирь, в город Ханты-Мансийск, который больше известен благодаря биатлону, но в выходные там пройдёт лыжный марафон. Я встречусь с Сергеем Устюговым на его территории, это будет очень интересно. В минувшем сезоне у нас не получилось полноценной дуэли из-за моего состояния, так что очень важно, что я сейчас поеду к нему для последней дуэли перед перерывом.

Я не боюсь снова повоевать — для этого у нас будет 50 км. Надеюсь, он хорошо готов, и нам предстоит новая битва в российских лесах», — сказал Нортуг в эфире своего интернет-канала, — приводит слова Нортуга TVSporten.
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