Нортуг: Встречусь с Устюговым на его территории, это будет очень интересно
Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Петер Нортуг поделился ожиданиями от Югорского марафона, который пройдёт 8 апреля в
Ханты-Мансийске.
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«Я отправляюсь в Сибирь, в город
Я не боюсь снова повоевать — для этого у нас будет 50 км. Надеюсь, он хорошо готов, и нам предстоит новая битва в российских лесах», — сказал Нортуг в эфире своего интернет-канала, — приводит слова Нортуга TVSporten.
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