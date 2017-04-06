Нортуг: Встречусь с Устюговым на его территории, это будет очень интересно

«Я отправляюсь в Сибирь, в город Ханты-Мансийск, который больше известен благодаря биатлону, но в выходные там пройдёт лыжный марафон. Я встречусь с Сергеем Устюговым на его территории, это будет очень интересно. В минувшем сезоне у нас не получилось полноценной дуэли из-за моего состояния, так что очень важно, что я сейчас поеду к нему для последней дуэли перед перерывом.



Я не боюсь снова повоевать — для этого у нас будет 50 км. Надеюсь, он хорошо готов, и нам предстоит новая битва в российских лесах», — сказал Нортуг в эфире своего интернет-канала, — приводит слова Нортуга TVSporten.