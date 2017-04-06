Петр Седов: Если не бороться за медали, то на Олимпиаде делать просто нечего

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Семь лет назад он считался самым перспективным лыжником мира. В 19 лет был пятикратным чемпионом мира среди юниоров, в 20 участвовал в Олимпийских играх в Ванкувере. Тогда казалось, что все только начинается. Однако у судьбы были свои планы на счет Седова. В январе 2011-го стало известно о проблемах спортсмена со здоровьем, Петра сняли с «Тур де Ски». Однако вопреки разговорам Седов вскоре вернулся на лыжню в конце февраля. Отбегал Седов и следующий сезон. В марте 2012-го он впервые в карьере выиграл этап Кубка мира, победив в гонке на 15 км свободным стилем. А вскоре… без объяснений пропал на год.

В сезоне-2013/14 Петр вернулся и отобрался на «Тур де Ски». Выступил там, и исчез с орбит Кубка мира (не считая домашнего этапа в Рыбинске)… до «Тур де Ски"-2017. После многодневки-2017 Седов громко напомнил о себе, победив в скиатлоне на предолимпийской неделе в Пхенчхане. Что за метаморфозы происходили со спортсменом эти семь лет — неизвестно. Сам он интервью все это время не давал. А вот президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в недавнем разговоре с «СЭ» обмолвилась, что восхищается прилежанием Седова, который из-за ошибки врачей потерял четыре года карьеры. За разъяснениями я обратился к самому спортсмену.

— Не хотел бы говорить на эту тему, — отрезал Седов. — Здоровье человека — его личное дело. И выносить свои болячки на всеобщее обозрение мне кажется неправильным. Тем более история продолжается. Могу лишь сказать, что я борюсь и рук опускать не собираюсь. И хочу выразить благодарность Елене Валерьевне и руководству ОКР, которые поддерживают меня.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ Я ОДНОЗНАЧНО БУДУ ТРЕНЕРОМ.

Седов, конечно же, вправе решать, какие подробности своей жизни можно рассказывать, а какие нет. Но у меня были к нему и другие вопросы.

— Сейчас вы можете полноценно тренироваться?

— Да, последние три года я готовлюсь без сбоев. Меня осматривают компетентные люди, которым я доверяю. О том, что я на правильном пути, свидетельствуют результаты, которые начинают сдвигаться.

— В этом сезоне пришла долгожданная победа в Кубке мира. Да еще и на олимпийской трассе в Пхенчхане.

— Победа всегда приятна. Очень рад, что удалось занять именно первое, а не просто призовое место.

— Было ли это внутренним знаком, что вам воздалось за терпение?

— Я бы не сказал. Девятое место на этапе Кубка мира в Швеции (21 января в гонке на 15 км свободным стилем. — Прим. «СЭ») для меня даже более значимое. Там были все сильнейшие, и я проиграл Сундбю менее 30 секунд. С эмоциональной точки зрения победа важнее, но по спортивным параметрам та гонка приятнее.

— В этом сезоне вы выступили в Кубке мира после долгого перерыва. Ощущения хотя бы немного похожи на те, что были 5−6 лет назад?

— За несколько лет скорости стали другими. И мне втянуться было непросто. Тот же «Тур де Ски» дался крайне тяжело. Приехать с внутренних стартов и тут же показывать результат — очень сложно. Вернуться на прежний уровень оказалось сложнее, чем достичь его однажды. Сначала я пропустил только один сезон, но тот год выбил меня из колеи, и восстанавливать утраченные чувства пришлось три года.

— Вы продолжаете соревноваться, потому что вам это нравится, или считаете, что уходить из спорта, не реализовав свой потенциал — неправильно?

— И то, и другое. Лыжи — это все, чем я занимался в этой жизни. У меня родители тренеры, я вырос в этой среде. И однозначно после завершения карьеры я тоже буду тренером. Но сейчас мне любопытно, каких вершин способен достичь мой организм. Я продолжаю его совершенствовать, пробую новые методики. Мне интересно показывать более высокие результаты.

ЛЕГКОВ И УСТЮГОВ СИЛЬНЕЕ МЕНЯ.

— В вашей группе огромная конкуренция. Как справляетесь?

— Когда мы начинали готовиться к сезону, то у тренера Маркуса Крамера готовились только трое мужчин: Александр Легков, Сергей Турышев и я. И только перед началом сезона к нам присоединились другие ребята. Но ничего плохого в конкуренции я не вижу. Главное, чтобы она не переросла во взаимную вражду.

— Такие примеры были?

— Когда в группе несколько лидеров, они начинают грызться между собой. Хотя сам в такие ситуации не попадал. Но я и считаю себя по складу характера не конфликтным человеком.

— Вы работаете на тренировках с мыслью, мол, если я все сделаю, как Сергей Устюгов, то и бежать буду также?

— Даже если я точь-в-точь повторю работу Сергея, таких же результатов у меня не будет. Важно ведь не только сделать тренировочный объем, но и то, готов ли к нему твой организм. Что-то мне может подойти, а что-то — нет. В спорте многое зависит от психологии. Вот у Сергея психология победителя. То есть даже если он будет в отвратительном состоянии, все равно выложится на 250 процентов — и выиграет. Так он ведет себя на всех тренировках. Он старается не отдавать ни одной работы. В этом плане с ним, Александром Легковым и Максимом Вылегжаниным очень непросто тренироваться.

— А вы разве не такой?

— Не мне судить. Но, положа руку на сердце, могу признаться, что и Александр, и Сергей сильнее меня. Как бы я хорошо себя не чувствовал — если они разозлятся, то будут впереди. Но бороться можно со всеми. И рук я не опускаю. Просто нужно выходить на их уровень.

— Но вы ведь не менее одаренный спортсмен?

— Не знаю. Не мне рассуждать об этом.

КРАМЕР.

— Этот сезон вы провели в группе Крамера. Некоторые в восторге от него, но Елена Вяльбе призывает не превозносить Маркуса, уверяя, что сильные специалисты есть и в России.

— У всех тренеров отличные друг от друга методики, и Крамер — не исключение. Да, у него я узнал что-то кардинально новое. Но все-таки согласен с Еленой Валерьевной — ничего сверхъественного у Маркуса нет. Хотя все гениальное — всегда просто.

— Спортсмены отмечают, что с Крамером легко в эмоциональном плане.

— У него такие черты характера. И российским тренерам они действительно не присущи. Маркус вроде бы и мягкий, но ставит задачу так, что спортсмен сам понимает — да, мне это надо.

— Почему вы вообще приняли решение перейти от отца Николая Седова к Крамеру?

— Это наш с отцом осознанный шаг. Я хотел выступать на этапах Кубка мира, а для этого все-таки нужно готовиться с тренером сборной. Иначе подготовка получается скомканной. Например, до ноября работаешь с личным тренером, а потом — провал. Ведь специалист не может бросить всех своих спортсменов и ездить только с тобой.

— Для вас было принципиально остаться в группе Крамера?

— Если честно, хотелось бы. Все-таки следующий сезон — олимпийский. А этот у меня получился немного скомканным из-за того, что заболел в ноябре. Очень хочется все показатели, которых я достиг летом, перенести на зиму.

СЕСТРА ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

— В этом сезоне не только вы вернулись на высочайший уровень, но ведь и ваша сестра — 22-летняя Анастасия Седова — громко заявила о себе. Причем и она тренируется в группе Крамера. Как уживаетесь?

— Мы в хороших отношениях. В этом сезоне Настя вышла на другой тренировочный уровень. Я говорил ей еще в прошлом году, что для прогресса нужно бегать на Кубке мира. Теперь она сама прекрасно понимает это. Надеюсь, Настя и в следующем сезоне стабильно будет финишировать в группе лидеров.

— Для вас стало удивлением, что на чемпионате мира она сходу сумела забежать в десятку?

— Нет. Знал, что ей это по силам уже после хорошего начала сезона, когда она попадала в двадцатку сильнейших. От 20 до 10 места в женских лыжах расстояние не такое большое. Вот от десятого до третьего разрыв огромный. Нужно много работать, чтобы его сократить.

— За один год это сделать реально?

— Не знаю. Но вот Юля Белорукова в этом сезоне очень серьезно прогрессировала. В прошлом году никто не знал Александра Большунова, а сейчас он нас обыгрывает. Так что — реально все.

— Выступить на Олимпийских играх с сестрой — это мечта?

— Честно? Просто выступить на Олимпиаде мне не хотелось бы. Если ехать в Корею — то только за медалями. Иначе там делать нечего. Один раз я уже съездил в Ванкувер, выступил, и знаю, что это такое. Теперь хочется биться за пьедестал. Моя любимая дистанция — индивидуальная гонка на 15 км коньком. И я бы хотел побороться за медали именно на ней.