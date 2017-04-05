Фристайлистка Смирнова завоевала бронзу в парном могуле на ЧМ среди юниоров
Россиянка Анастасия Смирнова завоевала вторую медаль на первенстве мира по фристайлу в Кьезе (Италия).
После серебра в могуле Смирнова взяла бронзу в парном могуле. Победы в этой дисциплине одержали американка Оливия Джиаккио и финн Рику Воутилайнен.
Фристайл. Первенство мира среди юниоров. Парный могул. Кьеза, Италия
Юниоры
1. Рику Воутилайнен (Финляндия).
2. Томас Геркен Шофильд (Великобритания).
3. Джек Кариотис (США)…
14. Андрей Махнев (Россия)…
23. Никита Паркачев (Россия)…
33. Илья Чевский (Россия).
34. Никита Светлаков (Россия).
Юниорки
1. Оливия Джиаккио (США).
2. Нора Лодоен (Норвегия).
3. Анастасия Смирнова (Россия)…
7. Елизавета Безгодова (Россия)…
18. Анастасия Первушина (Россия).
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