Француз Слеметт выиграл Freeride World Tour 2017, россиянин Малахов — седьмой
Российский горнолыжник Иван Малахов занял итоговое 7-е место в чемпионате Swatch Freeride World Tour 2017.
Это лучший результат спортсмена за всё время участия в Туре, сообщает корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков. Малахов повредил спину на третьем этапе Тура, однако продолжил выступления в следующих соревнованиях.
«Xtreme Verbier проводится на одной из самых сложных для соревнований по фрирайду вершин в мире.
Седьмое место в едином рейтинге Тура автоматически позволяет ему принять участие в Swatch Freeride World Tour 2018 года.
Победу в чемпионате этого года среди горнолыжников одержал француз Лео Слеметт. Первое место среди сноубордистов занял американец Сэмми Любке. У женщин победу праздновали австрийка Лорейн Хубер (горные лыжи) и француженка Марион Эрти (сноуборд).
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