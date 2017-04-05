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5 апреля 2017, 23:03 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Француз Слеметт выиграл Freeride World Tour 2017, россиянин Малахов — седьмой

Российский горнолыжник Иван Малахов занял итоговое 7-е место в чемпионате Swatch Freeride World Tour 2017.

Это лучший результат спортсмена за всё время участия в Туре, сообщает корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков. Малахов повредил спину на третьем этапе Тура, однако продолжил выступления в следующих соревнованиях.

«Xtreme Verbier проводится на одной из самых сложных для соревнований по фрирайду вершин в мире. Бек-де-Росс — она очень крутая и опасная, здесь много скал и камней. После двух подряд пятых мест в начале зимы мой сезон был подорван травмой в Австрии. К финалу на Xtreme Verbier я все еще был в режиме восстановления, сил на хороший проезд мне не хватило. Впрочем, даже на волевом “доезде” двух финальных этапов мне удалось занять седьмое место в общем рейтинге Freeride World Tour, улучшив свои результаты прошлых лет», — отметил Малахов.

Седьмое место в едином рейтинге Тура автоматически позволяет ему принять участие в Swatch Freeride World Tour 2018 года.

Победу в чемпионате этого года среди горнолыжников одержал француз Лео Слеметт. Первое место среди сноубордистов занял американец Сэмми Любке. У женщин победу праздновали австрийка Лорейн Хубер (горные лыжи) и француженка Марион Эрти (сноуборд).
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