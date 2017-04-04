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4 апреля 2017, 22:58 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Фристайлистка Анастасия Смирнова стала второй в могуле на юниорском первенстве мира

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала серебро в могуле на юниорском первенстве мира в Вальмаленко (Италия).

Смирнова во вторник стала второй с результатом 67,30 балла. Победила американка Труди Микел (69,01), а третье место заняла другая представительница США Оливия Джаккио (66,89). Россиянка Елизавета Безгодова (34,83) стала 13-й, Анастасия Первушина (26,98) — 20-й.

Лучший результат среди россиян у мужчин показал Андрей Махнев (33,05), занявший четвертое место. Победителем стал американец Джек Кариотис (75,04).
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