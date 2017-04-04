Минспорт рассмотрит возможность создания женской юниорской сборной РФ по прыжкам на лыжах

Во вторник экспертный совет Министерства спорта РФ поставил удовлетворительную оценку национальной команде по прыжкам на лыжах с трамплина по итогам завершившегося сезона.

«Мы обратились с предложением в Минспорт, чтобы создать женскую юниорскую команду по прыжкам на лыжах с трамплина. Нам очень нужен резерв, нам очень нужно, чтобы у этого резерва была централизованная подготовка», — заявил Славский.