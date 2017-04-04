Минспорт рассмотрит возможность создания женской юниорской сборной РФ по прыжкам на лыжах
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России обратилась в Министерство спорта РФ с предложением создать женскую юниорскую национальную команду для наличия необходимого резерва. Об этом ТАСС заявил
вице-президент федерации Владимир Славский.
Во вторник экспертный совет Министерства спорта РФ поставил удовлетворительную оценку национальной команде по прыжкам на лыжах с трамплина по итогам завершившегося сезона.
«Мы обратились с предложением в Минспорт, чтобы создать женскую юниорскую команду по прыжкам на лыжах с трамплина. Нам очень нужен резерв, нам очень нужно, чтобы у этого резерва была централизованная подготовка», — заявил Славский.
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