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4 апреля 2017, 19:37 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Минспорт рассмотрит возможность создания женской юниорской сборной РФ по прыжкам на лыжах

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России обратилась в Министерство спорта РФ с предложением создать женскую юниорскую национальную команду для наличия необходимого резерва. Об этом ТАСС заявил вице-президент федерации Владимир Славский.

Во вторник экспертный совет Министерства спорта РФ поставил удовлетворительную оценку национальной команде по прыжкам на лыжах с трамплина по итогам завершившегося сезона.

«Мы обратились с предложением в Минспорт, чтобы создать женскую юниорскую команду по прыжкам на лыжах с трамплина. Нам очень нужен резерв, нам очень нужно, чтобы у этого резерва была централизованная подготовка», — заявил Славский.
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