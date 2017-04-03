Федерация: Результаты прыгунов Климова и Аввакумовой вселяют оптимизм перед ОИ-2018

По итогам Кубка мира в мужском зачете Климов показал лучший среди россиян результат (17-е место). На чемпионате мира в финском Лахти Климов стал 20-м на большом и 22-м на среднем трамплинах. Аввакумова стала девятой в общем зачете среди женщин в Кубке мира и показала 12-й результат на мировом первенстве.

«Завершившийся сезон можно занести мужской сборной в актив — впервые за долгие годы появился очевидный лидер в лице Климова, можно даже сказать, что он превзошел наши ожидания. Это результат работы не только его личного тренера, но и результат работы всей команды, поэтому сезон, однозначно, идет в актив. Кроме этого, заработаны четыре олимпийские лицензии — помимо Климова, это (Денис) Корнилов, (Дмитрий) Васильев и (Алексей) Ромашов. Однозначно, что этих очков хватит, чтобы попасть в число участников Игр.

По словам Дубровского, Аввакумова, несмотря на травму, провела хороший сезон. «К сожалению, травма не дала Ире в полной мере показать то, на что она способна, но три подиума на Кубке мира, которые Ирина завоевала в январе, говорят о том, что у нас есть все шансы на ее успешное выступление на Играх, она остается лидером команды. Тренерскому штабу надо будет очень серьезно поработать над тем, как лучше подвести спортсменку к главному старту следующего сезона. Мы понимаем, что сезон не такой длинный, стартов у девушек не так много, и здесь тренеры должны учесть, как будут проходить заключительные этапы подготовки, чтобы вывести Ирину физически и психологически на пик формы к Олимпиаде», — отметил глава федерации.

«Наметились позитивные тенденции в лыжном двоеборье»

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в личных соревнованиях двоеборцев лучший результат среди россиян показал Вячеслав Барков (24-е место на нормальном трамплине и 32-е — на большом). В командных соревнованиях россияне заняли 10-е место (Барков, Самир Мастиев, Эрнест Яхин и Тимофей Борисов). Мастиев и Барков также показали 14-й результат в командном спринте.

«Впервые за долгие годы наметились позитивные тенденции в выступлении наших двоеборцев, — сказал Дубровский. — Яхин и Барков завоевали олимпийские лицензии, попав в зачетные очки Кубка мира, и этих баллов им хватит, чтобы квалифицироваться на Игры. Может быть, не все спортсмены показали такой прогресс, как Барков и Яхин, но есть над чем работать. Думаю, что этот сезон можно занести команде в актив».

«За год до Игр мы имеем хорошие предпосылки для удачного выступления. Сейчас нужно проанализировать сезон, нужно понять, как вывести спортсменов на пик формы к середине февраля следующего года », — резюмировал Дубровский.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.