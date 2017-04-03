Тренеры сборных РФ по прыжкам на лыжах с трамплина продолжат работу в олимпийском сезоне

Главным тренером сборной России с 2016 года является Александр Арефьев. С женской командой работает Роман Керов.

«По определению, менять коней на переправе за год до Игр неправильно, плюс сегодняшние результаты не дают нам этого сделать. Я считаю, что в командах царит здоровая, рабочая атмосфера. Конечно, где-то федерации стоит усилить работу по организационным моментам, полноценно контролировать вопросы, мы это стараемся делать. Думаю, что никаких экстренных вариантов вмешательства в работу тренерского штаба не произойдет», — заявил Дубровский.

«Мы продолжим работу в том же формате, что и в прошлом году — основной состав и экспериментальная группа на подготовке в Германии. Постараемся учесть недочеты и проблемные моменты, которые вскрылись в этом году. Они больше организационного, нежели финансового характера. Нам нужно предупредить все проблемы за год до Игр», — добавил он.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.