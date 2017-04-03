Президиум Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ пройдет 6 апреля

«Помимо экспертного совета, в четверг, 6 апреля, соберется президиум федерации, где будут подведены итоги сезона и будут обсуждаться организационные вопросы», — сказал Дубровский.

По итогам Кубка мира по прыжкам на лыжах в мужском зачете лучший результат среди россиян показал Евгений Климов (17-е место). На чемпионате мира в финском Лахти он стал 20-м на большом трамплине и 22-м — на среднем. Ирина Аввакумова стала девятой в общем зачете среди женщин и показала 12-й результат на мировом первенстве.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в личных соревнованиях двоеборцев лучший результат среди россиян показал Вячеслав Барков (24-е место на нормальном трамплине и 32-е — на большом). В командных соревнованиях россияне заняли 10-е место (Барков, Самир Мастиев, Эрнест Яхин и Тимофей Борисов). Мастиев и Барков также показали 14-й результат в командном спринте.

Экспертный совет при Министерстве спорта РФ оценит выступление сборных по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью 4 апреля.