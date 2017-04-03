Двукратный чемпион ОИ Петтер Нортуг примет участие в Югорском лыжном марафоне
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Петтер Нортуг примет участие в Югорском лыжном марафоне, сообщается на официальном сайте соревнований.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Марафон, который является финальным этапом марафонской серии FIS Worldloppet Cup, состоится 8 апреля в
Ранее было объявлено, что на старт марафона также выйдут двукратный чемпион мира россиянин Сергей Устюгов, олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Дементьев и другие известные спортсмены.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter