Двукратный чемпион ОИ Петтер Нортуг примет участие в Югорском лыжном марафоне

Главный герой завершающегося зимнего сезона на этой неделе подтвердил свой звездный статус, завоевав четыре золотых медали на чемпионате России в Ханты-Мансийске. После очередной победы 24-летний чемпион мира и победитель многодневки «Тур де Ски» в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил свое непростое детство, назвал слова, которые могут вывести его из себя, признался в нежелании быть медийной персоной и рассказал о любви к победам и боли в мышцах.