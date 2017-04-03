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3 апреля 2017, 17:46 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Двукратный чемпион ОИ Петтер Нортуг примет участие в Югорском лыжном марафоне

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Петтер Нортуг примет участие в Югорском лыжном марафоне, сообщается на официальном сайте соревнований.

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец <span class=error>Петтер</span> <span class=error>Нортуг</span> примет участие в <span class=error>Югорском</span> лыжном марафоне сообщается на официальном сайте соревнований. Увеличить
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Марафон, который является финальным этапом марафонской серии FIS Worldloppet Cup, состоится 8 апреля в Ханты-Мансийске.

Ранее было объявлено, что на старт марафона также выйдут двукратный чемпион мира россиянин Сергей Устюгов, олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Дементьев и другие известные спортсмены.
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