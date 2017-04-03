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3 апреля 2017, 9:39 | Зимние: Лыжный спорт | НТА-Приволжье

Нижегородская лыжница Анастасия Седова стала чемпионкой России

Нижегородская лыжница, воспитанница саровской ДЮСШ «Атом» Анастасия Седова стала победительницей чемпионата России, который проходит в Ханты-Мансийске.

Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в федерации лыжных гонок России, в женском марафоне 1 апреля на дистанции 30 км классическим стилем Анастасия Седова дебютировала весьма успешно с результатом 1 час 27 минут 17,1 секунды, опередив в финишном створе на 3,4 секунды Наталью Непряеву из Московской области и на 3,5 секунды — Алису Жамбалову из Бурятии.

Стоит отметить, что Анастасия Седова является первой победительницей зимних Олимпийских юношеских игр и многократной чемпионкой мира среди юниоров.
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