Сергей Устюгов: На телешоу начну ходить только в случае успеха на Олимпиаде
Главный герой завершающегося зимнего сезона на этой неделе подтвердил свой звездный статус, завоевав четыре золотых медали на чемпионате России в
Ханты-Мансийске. После очередной победы 24-летний чемпион мира и победитель многодневки «Тур де Ски» в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил свое непростое детство, назвал слова, которые могут вывести его из себя, признался в нежелании быть медийной персоной и рассказал о любви к победам и боли в мышцах.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— После того, как вы отказались ехать на финал Кубка мира в Канаду, то же самое сделал лидер сборной Норвегии Мартин Сундбю. Он сказал, что если там не будет Устюгова, то и ему нет смысла выступать. Понимаете, что вы становитесь главной звездой в мировых лыжах?
— Прикольно, что Мартин так сказал. Но нужно понимать, что этот сезон почти закончен. Вот начнется следующий, там и посмотрим, кого следует считать фаворитом. Ведь в межсезонье может всякое случиться. Я, например, верю, что вернется Петтер Нортуг. Такие люди просто так из спорта не уходят. Им нужно хорошенько хлопнуть дверью. А Петтер в последнее десятилетие был богом лыжных гонок. Даже сейчас, когда у него не получился сезон, он остается главной медийной личностью в стране. Когда мы были на чемпионате Норвегии,
— После чемпионата мира тренеры говорили, что вы можете докатывать сезон в удовольствие. Но в полуфинале командного спринта на чемпионате России, на котором вы к тому моменту выиграли три личных золота, внезапно замедлился ваш напарник Антон Гафаров. Многие были уверены, что вы спокойно докатите свой этап — и поедете отдыхать. Вместо этого вы устроили безумную погоню и
— В такие моменты мне вспоминаются слова первого тренера (Ивана Брагина. — Прим. «СЭ»), который говорил, что выходить на старт просто так нельзя. Если бежишь — то только с мыслью о победе. Даже в безнадежных ситуациях. Помню, как он мне высказал на юниорском чемпионате мира-2011. Тогда на эстафете я привез всем полминуты на своем этапе, но в итоге победили норвежцы. Иван Геннадьевич сказал, что в этом моя вина, и я не сделал всего, что мог. Нужно было привозить не 30, а 40 секунд — и все было бы нормально.
— Для вас спорт — средство самореализации или еще и проверка на прочность?
— Безусловно, и второе тоже. На одном из этапов «Тур де Ски» я чуть не потерял сознание. Когда гонка дается тяжело, то самое страшное случается уже после того, как ты отдышался, наградился, пообщался с прессой.
— Неужели?
— Когда ты приходишь в номер и после душа ложишься на кровать — с организмом может твориться
— Каково после этого на следующий день выходить на старт и рвать жилы, понимая, что тебя опять ждет то же самое?
— А мне нравится боль в мышцах. Получаю удовольствие, когда их ломит. Не настолько, когда ты лежишь и не можешь пошевелиться, как после силовой тренировки, но легкая боль приятна. Вот даже на чемпионате России Денис Спицов сказал мне, что до последнего верил, что я не смогу отыграть у него эти секунды в гонке на 15 км (Устюгов проигрывал на протяжении всей дистанции. — Прим. «СЭ»). Он видел, что я и так шел на «рогах», и не мог поверить, что я еще найду резервы. Потом ребята мне говорили, что он стоял на финише и прыгал: «Упади, упади». Так хотел выиграть. Прекрасно его понимаю. Но я не мог не выжать из себя все. (Сергей в итоге победил. — Прим. «СЭ»).
— Помните, когда последний раз проигрывали себе внутреннюю борьбу?
— У каждого спортсмена есть красная зона. Зашел в нее — все, долго не продержишься. Просто начнешь задыхаться. Но я чувствую, когда попадаю туда. Если подобное происходит в марафоне, тут же перехожу на свой темп. Немного откатываюсь, но потом врабатываюсь — и могу добавить, снова догнать.
ВСЕ ШОУ — ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ.
— Вскоре после чемпионата мира в Лахти на Первом канале появился анонс, согласно которому вы должны были стать гостем «Вечернего Урганта». Лыжные болельщики с нетерпением ждали этого дня, но вы так и не пришли.
—
— Но потом вам обо всем сообщили руководители.
— Только добрался до своего поселка, сам позвонил начальству, а мне говорят, что 21 марта я должен быть в Москве. Но ни о каком «Вечернем Урганте» не могло идти и речи. Мне это не нужно. Я ведь даже свою семью на тот момент повидать не успел. А так соскучился по всем.
До этого сезона я был никому не нужен, а теперь все захотели
— Слышал, после ЧМ вы отказались и от приглашений некоторых высокопоставленных чиновников. В этом плане вообще нет авторитетов?
— У нас в стране один авторитет, но он меня никуда не звал (смеется). Если серьезно, то многие уже знают, что уговаривать меня бесполезно. Если я считаю
— Вы же понимаете, что от медийности в случае хороших результатов никуда не деться. Может быть, постараться получать от нее удовольствие? Как тот же Петтер Нортуг.
— Это не для меня. Наоборот робею и стесняюсь при повышенном внимании. Мне вообще кажется неправильным, что ты бегаешь весь сезон — и никому нет дела, а потом выигрываешь на большом старте, твоя фамилия становится на слуху, и все — ты нужен всем. А я ведь такой же человек, каким был раньше!
Понимаю, что нужно популяризировать лыжи. Пора и нам подтягиваться к биатлону. Но я не готов уделять разговорам слишком много времени. У меня по приезду в Россию телефон вообще не смолкал! Знаю примеры, когда спортсменов после первых успехов затягивала медийная жизнь, после чего результаты начинали падать. Лучше буду заявлять о российских лыжах выступлениями. У меня есть мотивация, жажда побеждать и только это первостепенно.
МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ В МОЕМ МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ПОЯВИЛАСЬ ХОРОШАЯ БАЗА.
— От всех мероприятий после сезона вы отказались. Что было вместо этого?
— В Екатеринбурге у меня продолжается ремонт. Есть недочеты,
Потом, согласно плану, нужно было возобновлять тренировки. Поехал в свой поселок. Разумеется, со всеми хотелось повидаться. Играли с братьями в PlayStation, разговаривали с дядьками. А ведь еще дедушка, бабушка, много племянников — всем нужно уделить внимание.
— Как только находили время на тренировки?
— С трудом. Проблема в том, что у нас смешанный лес и нападало много хвои. Ратрака (транспортное средство для утрамбовки снега на горнолыжных склонах и лыжных трассах. — Прим. «СЭ»), увы, нет, база старая, поэтому о нормальных условиях говорить не приходится. После первой тренировки подошел к директору и сказал, что хорошо бы на дальнем подъеме разбить лед и засыпать его снегом. В итоге мы так и сделали.
— Мы?
— Конечно. С утра пришел, и помогал. А что такого? Мне же это надо. Сделали — и пошел на тренировку.
Вместе с тем у меня есть мечта — очень хочу, чтобы в моем родном Междуреченском появилась хорошая база. Попрошу губернатора ХМАО Наталью Комарову, чтобы посодействовала. Это было бы большим событием для поселка и серьезным подспорьем для детей, которые там занимаются.
СО МНОЙ ТРЕНИРОВАЛИСЬ ТАЛАНТЛИВЫЕ РЕБЯТА, НО
— В седьмом классе вас хотели оставить на второй год, но вы выбрали вечернюю школу, чтобы учеба не мешала занятиям спортом. В итоге за соседними партами сидели ребята, уже отсидевшие «по малолетке». Как
— В этом огромная заслуга моего первого тренера Ивана Геннадьевича. Мы занимались у него с ребятами из одного района нашего поселка. Он назывался Ирб, это окраина. И он действительно был очень хулиганский. Мы успевали днем тренироваться, а вечером делать не очень хорошие дела. Там было много такого, о чем лучше не рассказывать.
Но тренер вытащил меня. Благодаря нему после вечерней школы мне удалось поступить в Югорский
— В школьном возрасте нет авторитетов, почему вы ему доверяли?
— Не знаю, это сложно объяснить. Но он всегда был рядом. Могу рассказать ему все. Даже с друзьями, наверное, не настолько откровенен. И знаю, как он за меня переживает. Когда случилась эта ситуация с докладом Макларена и
Иногда задумываюсь, чтобы я делал если бы не спорт и не Иван Геннадьевич — и становится страшно.
— У боксера Сергея Ковалева одним из переломных моментов в жизни стало употребление сильных наркотиков. На утро он проснулся и понял, что жизнь летит под откос. У вас были эпизоды, которые серьезно изменили мировосприятие?
— До такого, к счастью, не доходило. Разумеется, пробовали пить и курить. Много дрались, были серьезные разборки. Но это все уже практически стерто из памяти. Такие моменты отодвинуты
От судьбы многое зависит. Но и от самого человека — тоже. Ты должен понимать, чего хочешь от жизни, и судьба будет давать тебе возможности.
ХОТЕЛ БЫ ПОСЕТИТЬ ЛЕТНЮЮ ОЛИМПИАДУ.
— Какие ассоциации возникают, когда слышите сочетание Пхенчхан-2018?
— Понятно, что Олимпийские игры — это главный старт в жизни. Я был в Сочи и могу сказать, что участвовать в них — уже круто. Но о Корее рассуждать рано. Вот сейчас идут разговоры, что нужно брать туда моего личного тренера Ивана Брагина. Но ведь я еще не попал в Пхенчхан! Обычно спортсмен отбирается, а потом уже решается вопрос по тренеру. Почему у нас все наоборот (смеется)?
— Вам хоть немного Олимпиада интересна не как собственные соревнования, а как праздник спорта?
— На самом деле, я хотел бы посетить летнюю Олимпиаду. Ту же легкую атлетику. По телевизору смотришь и думаешь: «Как же это круто». И еще я не понимаю, как они тренируются на таком маленьком стадионе. Там же всего 400 м! Иногда бежишь по кругу 2,5 км — и он так тебе надоедает, сил нет!
— А ведь существует такая дисциплина в легкой атлетике, как суточный бег в манеже.
— Сутки по кругу 200 м? Это нереально! Как это возможно? Но мне было бы куда интереснее покататься на горных лыжах. Пока нельзя — травмоопасно.
— Елена Вяльбе после пяти золотых медалей Тронхейма-1997 вообще прыгнула с парашютом.
— Ого! Нет, я слишком боюсь высоты. В Сочи есть Скайпарк, в котором одна из самых высоких тарзанок в Европе. Представляете, моя девушка Лена Соболева прыгнула с нее! Взял ее на слабо, не верил. Но она сделала это. Я был в шоке. Даже от видео ладошки потели.
ДВА СЛОВА, ОТ КОТОРЫХ ВОЛОСЫ НА РУКАХ ВСТАЮТ ДЫБОМ.
— Когда вас только взяли в окружную команду в детстве, то выгнали с первого же сбора за частые нарушения дисциплины. Сейчас вы в этом плане совсем другой человек?
— Конечно, ведь теперь я понимаю, для чего это все нужно. Иногда даже ругаемся с девушкой, потому что подсказываю ей
— То есть, вы
Маркус прекрасно это знает, и когда он в шутку это говорит — у меня на руках волосы дыбом встают. Егор Сорин, Серега Турышев тоже иногда пытаются меня вывести из себя, но я советую им больше так не делать — сразу завожусь.
— Что вас больше всего раздражало в прежней группе?
— Сидишь в столовой после тяжелой тренировки, а тебя заставляют есть огромную порцию. Она лезет назад, но ты слышишь: «Essen» («Ешьте»
— Большой?
—
ПОЧЕМУ Я УШЕЛ ОТ БУРГЕРМАЙСТЕРА И КНАУТЕ.
— Александр Легков и Илья Черноусов при подготовке в Сочи отодвинули на второй план все. Даже общение с близкими. Вы на это готовы?
— Вот это, на самом деле, диктаторская позиция тренеров, с которыми они работали. Представьте: закончился старт — тебя тут же переодевают, заставляют выпить напиток и за руку тащат на
— Но
— Выхожу на очередную тренировку и понимаю, что не смогу ее выполнить. У спортсменов все время
— Это как?
— Знаете, Изабель реально носилась с нами, как мамочка. За что ей спасибо. Но иногда и она перегибала палку.
Владимир ИВАНОВ
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