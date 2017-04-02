Большунов: Смена лыж по ходу масс-старта на чемпионате России сказалась на результате
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Смена лыж по ходу масс-старта на чемпионате России по лыжным гонкам сказалась на итоговом результате, заявил Александр Большунов.
Большунов в воскресенье выиграл
«Сегодня я проморгал ускорение Червоткина, чуть засиделся. Но у меня на старте плохо работали лыжи, скорость держали, но скольжение было не из лучших. Поэтому на третьем круге я предпринял попытку догнать его и поменял лыжи. Мы поработали вместе два последних круга и уже в конце разбирались между собой. В итоге я ускорился, а Алексею
«Я видел, что в подъеме догоняю Червоткина, а на спуске проигрываю, поэтому и поменял пару и сразу догнал. Несмотря на то, что он не менял, его лыжи работали ровно и стабильно», — добавил лыжник.
Аналогичное мнение высказал и Червоткин. «Конечно, хотелось выиграть, но сделал ошибку, не поменяв лыжи, прошел все дистанцию на одной паре. Это очень сильно повлияло, к сожалению. Это был переломный момент. Силы еще были, когда пошла атака, она пошла на равнинном участке под спуск, где многое зависит именно от лыж. Не получилось поддержать просвет, отпустил, потом уже было не догнать», — сказал Червоткин.
Мужской
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