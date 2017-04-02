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2 апреля 2017, 10:38 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Большунов — чемпион России в классическом марафоне на 50 км в Ханты-Мансийске

Александр Большунов, выступающий за Тюменскую и Брянскую области, победил в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Александр <span class=error>Большунов</span> выступающий за Тюменскую и Брянскую области победил в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате России по биатлону в <nobr>Ханты-Мансийске.</nobr> Увеличить
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Второе место занял москвич Алексей Червоткин, а замкнул тройку призёров Алексей Виценко из Коми.

Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Тюменская область/Брянская область.) — 2:11.08,1.
2. Алексей Червоткин (Москва) — +8,5.
3. Алексей Виценко (Коми) — +1.48,3.
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