Большунов — чемпион России в классическом марафоне на 50 км в Ханты-Мансийске
Александр Большунов, выступающий за Тюменскую и Брянскую области, победил в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате России по биатлону в
Ханты-Мансийске.
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Второе место занял москвич Алексей Червоткин, а замкнул тройку призёров Алексей Виценко из Коми.
Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Мужчины. 50 км. Классический стиль
1. Александр Большунов (Тюменская область/Брянская область.) — 2:11.08,1.
2. Алексей Червоткин (Москва) — +8,5.
3. Алексей Виценко (Коми) — +1.48,3.
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