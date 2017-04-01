Новый рекорд по спуску в купальниках установили на горном фестивале в Сочи
Одновременно со склона спустились около 1200 человек.
СОЧИ, 1 апреля. /ТАСС/. Участники второго высокогорного карнавала BoogelWoogel установили в Сочи новый рекорд по количеству людей, одновременно спустившихся со склона в купальниках, таких было около 1200 человек. Об этом сообщили ТАСС организаторы карнавала.
Прежний рекорд также принадлежит Сочи, он был установлен 9 апреля 2016 года, когда 1008 лыжников и сноубордистов в пляжной одежде спустились с горы.
«Спустилось сегодня около 1200 человек. По нашему ощущению, рекорд установлен, но окончательно это станет известно через несколько месяцев, когда представители Книги рекордов Гиннесса проведут необходимые подсчеты», — сказала
Но это не все рекорды, которые собираются побить организаторы BoogelWoogel. 1 апреля во время концерта выстроившиеся перед сценой зрители одновременно поднимут вверх смартфоны с установленным на них мобильным приложением карнавала. «Это, возможно, будет самая большая в мире светомузыка с использованием мобильного приложения», — добавила Архипова.
Кроме рекордных спусков, на фестивальных площадках сегодня проходят шуточные соревнования по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн, фестиваль уличной еды, красок Холи и музыкальных концертов. В программу карнавала войдут битва профессиональных танцоров и турнир по волейболу на снегу. Также впервые участникам первоапрельского мероприятия предложат спуск с горы на самостоятельно собранных аналогах спортивных снарядов бобслеистов.
Второй высокогорный карнавал BoogelWoogel проходит в сочинских горах с 30 марта по 2 апреля.
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