Седова победила в масс-старте на 30 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Анастасия Седова стала победительницей масс-старта на 30 километров классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске.
В субботу Седова преодолела дистанцию за 1 час 27 минут 17,1 секунды. Второе место заняла Наталья Непряева (отставание — 3 секунды). Тройку призеров замкнула Алиса Жамбалова (+3 секунды).
Чемпионат России в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter