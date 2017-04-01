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1 апреля 2017, 10:52 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Седова победила в масс-старте на 30 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Анастасия Седова стала победительницей масс-старта на 30 километров классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске.

В субботу Седова преодолела дистанцию за 1 час 27 минут 17,1 секунды. Второе место заняла Наталья Непряева (отставание — 3 секунды). Тройку призеров замкнула Алиса Жамбалова (+3 секунды).

Чемпионат России в Ханты-Мансийске завершится в воскресенье масс-стартом «классикой» на 50 км у мужчин.
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