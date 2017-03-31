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31 марта 2017, 14:16 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Женская сборная Коми выиграла эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Женская сборная Коми в составе Натальи Зюзевой, Ольги Царевой, Ольги Рочевой, Юлии Белоруковой выиграла эстафету 4×5 км на чемпионате России по лыжным гонкам.

Победительницы показали время 55 минут 48,2 секунды. Второй стала сборная Тюменской области в составе Татьяны Алешиной, Дарьи Ведениной, Екатерины Смирновой, Ольги Репницыной (+1,6). Третье место у Натальи Матвеевой, Полины Ковалевой, Лали Кварацхелии, Марии Лихачевой из Москвы (+3,8).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Ханты- Мансийске с 24 марта по 2 апреля.
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