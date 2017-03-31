Фристайлисты Муралев и Лахтачева победили на первенстве России в дисциплине хаф-пайп
МОСКВА, 31 мар —
Р-Спорт. Фристайлисты Федор Муралев и Анна Лахтачева победили на первенстве России в дисциплине хаф-пайп.
Муралев набрал 85 баллов. Второе место занял Савелий Байков, набравший 55,6 балла. Замкнул тройку лидеров Егор Терентьев (55 баллов).
Лахтачева победила с результатом 56 баллов. Второе место заняла Ксения Вакуловская (51,2). На третьей строчке расположилась Варвара Корепанова (44,6).
В мужском финале Кубка России победу одержал Роман Егоров (94,6), второе место у Петра Кордюка (91,4), третьим стал Павел Чупа (88,2). У женщин в финале Кубка победила Валерия Демидова (93,2), второй стала Елизавета Чеснокова (90,2), на третьем месте — Полина Агнцева (80,8).
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