Определен состав группы Крамера на следующий сезон
Александр Панжинский и Алексей Петухов к следующему сезону будут готовиться под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера.
Таким образом, в спринтерской группе Юрия Каминского остались лишь два спортсмена: Никита Крюков и Глеб Ретивых. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, передает из
— Каким вы видите будущее спринтерской группы Юрия Каминского?
— Ха. Так сразу? Хорошо. У Юрия Михайловича осталось два спортсмена: Никита Крюков и Глеб Ретивых. Они будут ездить по сборам параллельно с группой Юрия Бородавко, но заниматься по своей программе.
— А Александр Панжинский?
— Они вместе с Алексеем Петуховым перешли в группу Маркуса Крамера.
— Крюков ведь тоже не исключал такой возможности.
— Спортсмены сами общались с тренерами, договаривались. Ко мне подходили уже с итоговым предложением, и я либо одобряла его, либо отказывала.
— Вы уже говорили, что у Крамера в олимпийском сезоне будут готовиться всего 10 человек. Выходит, теперь можно назвать их поименно?
— Панжинский, Петухов, Александр Легков, Евгений Белов, Сергей Устюгов и Петр Седов. Женщины: Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Настя Седова и Юлия Чекалева. (Владимир ИВАНОВ).
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