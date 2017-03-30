«Россия держится на таких, как Устюгов»

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— Вы не раз говорили, что лыжи и биатлон — тесно связанные между собой виды спорта. Почему тогда у одних сезон получился очень хорошим, а у других не очень?

— Нам повезло, что в лыжах сейчас есть такой человек, как Сергей Устюгов. Он, кстати, наш — югорчанин. Появились в сборной талантливые молодые девушки, что не может не радовать. Почему их не видно в биатлоне? Я убежден, что дело в неправильной системе. В советское время все юные биатлонисты участвовали и в лыжных соревнованиях. Проигрывали, но цеплялись. И только лет в 15−16 определялось, каким из двух видов продолжит заниматься спортсмен.

— Вы уже говорили в одном из своих интервью.

— Но я не уверен, что меня услышали. А ведь пока мы не начнем закладывать юным спортсменам лыжную базу, в биатлоне у нас так и будут появляться лишь единицы. Он сейчас очень популярен и большинство детей хочет заниматься именно им. Однако для успехов во взрослом биатлоне ребенок с 10 до 15 лет должен развивать сердечную мышцу. А если ты половину тренировочного времени тратишь на стрельбу, сделать это невозможно. Не говоря уже об опыте, который получаешь, соревнуясь с сильными лыжниками. И где биатлонистам при нынешней системе набирать функционал — просто непонятно.

Если перестроимся, уверен, уже через 5−10 лет у нас будет результат и в биатлоне. А пока смотришь на нашу национальную сборную — и в глаза тут же бросается не самая эффективная техника передвижения. Вот норвежцы идут, как лыжники.

— В чем принципиальное отличие?

— В экономии движений и энергии. Благодаря этому после 10 км дистанции у норвежцев остаются силы, а наши начинают разваливаться. Знаю, что у наших ребят огромное желание. Но если ты даже толкаешься неправильно, оно не поможет.

ФУРКАДУ ТОЛЧКА ХВАТАЕТ НА 3 М, А НАШИМ НА ПОЛТОРА — ВОТ В ЧЕМ РАЗНИЦА

— Кто у нас в сборной в порядке в плане техники?

— Антон Шипулин. Неплохо ходит Евгений Гараничев. Разумеется, сразу видно тех, кто прежде занимался лыжами. Но мы опять же приходим к тому, что все вышеназванные имели серьезную лыжную подготовку в детстве. В нашем виде спорта очень важно научить катиться. А если бежишь на лыжах — надолго тебя не хватит. У нас, увы, многие биатлонисты именно бегут. Не хочу никого обижать, называя фамилии, но у некоторых техника серьезно страдает. Особенно явно это выражается у девчонок.

— Что скажете о двигательных качествах Мартена Фуркада?

— Никаких вопросов. Он идет очень хлестко и «стоит» на ноге. Говоря простым языком, Фуркад затрачивает на три метра один толчок, а наши ребята — два. То есть, энергии уходит одинаково, но француз при этом проходит большую дистанцию. Очень хорошая техника у Оле Эйнара Бьорндалена. Причем у него она заложена еще с ранних пор. Знаю, что наши спортсмены сейчас тоже уделяют много внимания технике. Но ведь задействовать правильные мышцы нужно с детства. Если перестраиваешься во взрослом спорте, то чтобы полноценно развить новые мышцы и связки — нужно два-три года.

— А если будешь два года перестраиваться, то тебя несколько раз успеют выкинуть из команды.

— Вот и именно. В национальной сборной нет времени кардинально переучивать спортсменов. Там нужен результат. Поэтому я и говорю о необходимости закладки лыжных азов с детского возраста. Но изменить всю систему, конечно, не так просто. Если бы лыжи и биатлон были в одной федерации, другое дело.

— В Германии общая федерация.

— У них вообще другая история. Еще в ГДР была система, по которой они просчитывали потенциал ребенка. К примеру, если у тебя бабушка и дедушка были под 2 м ростом, а ты пришел в гимнастику, то никто там с тобой возиться не будет. Немцы умеют считать деньги и вкладываться туда, где нет перспективы, не станут. Норвежцы же во многом берут массовостью. Если у них на юниорском первенстве выступает больше 1000 человек, то выбор, понятное дело, имеется.

ЛЕГКОВ ПРОДОЛЖАЕТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

— Вы в курсе проблем и настроений лыжников, которые представляют ХМАО, поэтому поговорим о них. Вы плотно общаетесь с Александром Легковым, в каком он сейчас состоянии?

— Разумеется, ему непросто. Когда я закончил карьеру, то первые три годы вообще не мог смотреть телевизор и наблюдать за тем, как спортсмены борются без меня. А каково нашим отстраненным ребятам, которые находятся в расцвете сил, но не могут выступать, даже представить сложно. Напряжение, конечно, есть.

— Есть опасения, что на фоне этого скандала и в свете неопределенности он может завершить карьеру?

— Надеюсь, что вся эта ситуация поскорее разрешится. Тогда у Легкова будет огромное желание доказать всем, на что он еще способен. Сейчас Саня тренируется каждый день. Не думайте, будто он сидит дома и опустил руки.

— Продолжит ли карьеру другой олимпийский чемпион — Евгений Дементьев?

— Женя сделал для себя, округа и страны очень много. И он вправе принять любое решение. Я знаю, к чему он сейчас больше склоняется, но будет правильно, если об этом скажет сам спортсмен.

КАК ПРАВИЛО, ВЕЛИКИЕ СПОРТСМЕНЫ — ВЫХОДЦЫ ИЗ НЕБОЛЬШИХ ПОСЕЛКОВ

— Олег Перевозчиков говорил, что для командного спринта в Пхенчхане нужны дистанционщики. Согласны ли вы с этим? И с тем, что в этой связи шансы Антона Гафарова принять в нем участие сводятся к минимуму?

— Антону нужно переварить проделанную в группе Маркуса Крамера работу. Посмотрим, что он покажет в следующем сезоне. Что касается изменений в командном спринте, то такая тенденция действительно есть. Чистым спринтерам рассчитывать на что-то в нем все тяжелее. Кстати, вспоминается, как Кристиан Дзордзи (олимпийский чемпион, двукратный призер Игр, один из лучших лыжников Италии 2000-х. — Прим. В. И.) в свое время сказал, что хочет сосредоточиться на спринте. В итоге у него не получилось там, и он просел на дистанционных гонках. Поэтому я согласен с Еленой Вяльбе, которая постоянно говорит, что те, кому дано выступать в спринте, все равно должны делать объемы и, по крайней мере, бежать еще 10−15 км.

— А такие как Устюгов, способные бегать абсолютно все дистанции — уникумы?

— Знаете, у нас в истории было немало крайне одаренных ребят. Взять хотя бы Гену Лазутина, который стал шестикратным чемпионом мира среди юниоров. Вот только проблема в том, что далеко не всем удается переход в большой спорт. Устюгову тоже потребовалось пару лет, чтобы полноценно влиться. В нынешнем сезоне он уже показал свой потенциал и, надеюсь, это только начало. Зная Сергея, могу заверить, что с головой у него все в порядке. Он — настоящий мужик. И он не живет былыми победами. Я когда бегал, все свои грамоты и медали забрасывал под кровать, и только когда закончилась спортивная карьера — жена достала все и показала мне. И так, наверное, и должно быть. Ведь бегать с медалью на шее тяжело. И это точно не про Устюгова.

— Есть люди склонные к звездной болезни, а есть далекие от нее. От чего это зависит?