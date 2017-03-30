Команда Московской области победила в миксте на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина
Команда Московской области победила в миксте на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском.
В составе команды Московской области выступали Александра Баранцева, Александра Кустова, Ильмир Хазетдинов и Дмитрий Васильев. Победители набрали 380,5 балла.
Второе место заняли представители
Соревнования в миксте стали заключительными на чемпионате России.
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