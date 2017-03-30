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30 марта 2017, 19:44 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Команда Московской области победила в миксте на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина

Команда Московской области победила в миксте на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском.

В составе команды Московской области выступали Александра Баранцева, Александра Кустова, Ильмир Хазетдинов и Дмитрий Васильев. Победители набрали 380,5 балла.

Второе место заняли представители Санкт-Петербурга Софья Тихонова, Лидия Яковлева, Владислав Бояринцев и Алексей Ромашов, у которых 336 баллов. Третий результат у команды Пермского края (Анастасия Баранникова, Ксения Каблукова, Владислав Скачилов, Егор Усачев) — 328 баллов.

Соревнования в миксте стали заключительными на чемпионате России.
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