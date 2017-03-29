Норвежское антидопинговое агентство закрыло дело бывшего врача сборной по лыжным гонкам
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Норвежское антидопинговое агентство закрыло дело бывшего врача национальной команды по лыжным гонкам Фредрика Бендиксена, который способствовал принятию допинга лыжницей Терезой Йохауг. Об этом сообщает
пресс-служба Норвежского антидопингового агентства.
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В октябре 2016 года
Сообщается, что комитет Норвежского антидопингового агентства постановил, что Бендиксен действовал неумышленно. В связи с этим дело было закрыто.
В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал 28-летнюю спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Позже Международная федерация лыжного спорта подала апелляцию на это решение, потребовав ужесточения наказания. При этом сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство тоже намерено требовать пересмотра вердикта в сторону увеличения срока дисквалификации.
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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