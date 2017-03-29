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29 марта 2017, 18:57 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Норвежское антидопинговое агентство закрыло дело бывшего врача сборной по лыжным гонкам

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Норвежское антидопинговое агентство закрыло дело бывшего врача национальной команды по лыжным гонкам Фредрика Бендиксена, который способствовал принятию допинга лыжницей Терезой Йохауг. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского антидопингового агентства.

Комитет агентства постановил что Фредрик Бендиксен в деле Терезы Йохауг действовал неумышленно. Увеличить
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В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии Фредрик Бендиксен ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Сообщается, что комитет Норвежского антидопингового агентства постановил, что Бендиксен действовал неумышленно. В связи с этим дело было закрыто.

В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал 28-летнюю спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Позже Международная федерация лыжного спорта подала апелляцию на это решение, потребовав ужесточения наказания. При этом сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство тоже намерено требовать пересмотра вердикта в сторону увеличения срока дисквалификации.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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Новости Лыжного спорта

WADA не будет подавать апелляцию на 13-месячную дисквалификацию лыжницы Терезы Йохауг

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет подавать апелляцию на 13-месячную дисквалификацию олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезы Йохауг в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает Insidethegames со ссылкой на собственный источник.
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